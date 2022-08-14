نقيب المحامين السابق ريمون شديد

نقيب المحامين في بيروت
النقباء السابقون
مجلس نقابة المحامين في بيروت
زوجته سوزان كرم كرم
بناته الدكتورة ندى
المحامية زينة
ريما زوجة باتريك تساشس
إبنه المحامي الياس زوجته القاضية نادين بطرس ضومط وعائلتهما
شقيقتاه أولاد المرحومة هنرييت زوجة المرحوم خليل عتيشا (في المهجر)
أولاد المرحومة بيرت زوجة المرحوم فرج منصور (في المهجر)
وعموم عائلات شديد، عبود، كرم، ضومط، تساشس، فرنسيس، أسمر، ناصيف، شماس وعموم عائلات حمانا وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
النقيب
ريمون الياس شديد
الحائز على وسام جوقة الشرف الفرنسية من رتبة فارس
وعلى وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور
عضو مؤسس للنقابة الجنائية الدولية
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم السبت 13 آب 2022 في كنيسة مار رومانوس، حمانا حيث يوارى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً، والأحد والاثنين 14 و15 منه في صالون كاتدرائية مار جرجس للموارنة في بيروت من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.
للتعزية عبر الهاتف:
سوزان: 70/089499
ندى: 03/788353
زينة: 03/940868
ريما: 03/920064
الياس: 70/079179