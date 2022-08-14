نقيب المحامين السابق ريمون شديد

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نقيب المحامين في بيروتالنقباء السابقونمجلس نقابة المحامين في بيروتزوجته سوزان كرم كرمبناته الدكتورة ندىالمحامية زينةريما زوجة باتريك تساشسإبنه المحامي الياس زوجته القاضية نادين بطرس ضومط وعائلتهماشقيقتاه أولاد المرحومة هنرييت زوجة المرحوم خليل عتيشا (في المهجر)أولاد المرحومة بيرت زوجة المرحوم فرج منصور (في المهجر)وعموم عائلات شديد، عبود، كرم، ضومط، تساشس، فرنسيس، أسمر، ناصيف، شماس وعموم عائلات حمانا وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحومالنقيبريمون الياس شديدالحائز على وسام جوقة الشرف الفرنسية من رتبة فارسوعلى وسام الأرز الوطني من رتبة كومندورعضو مؤسس للنقابة الجنائية الدوليةيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية بعد ظهر اليوم السبت 13 آب 2022 في كنيسة مار رومانوس، حمانا حيث يوارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً، والأحد والاثنين 14 و15 منه في صالون كاتدرائية مار جرجس للموارنة في بيروت من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.للتعزية عبر الهاتف:سوزان: 70/089499ندى: 03/788353زينة: 03/940868ريما: 03/920064الياس: 70/079179