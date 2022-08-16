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تعازي ووفيات

جوزف جورج غره

Lebanon 24
16-08-2022 | 22:33
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زوجته سميرة الياس الرحباني

اولاده جورج زوجته نجلى عموري وعائلته

ندیم

نبيل زوجته لارا جبرايل وعائلته

میشال

كريم زوجته رانيا المعلوف وعائلته

شقيقاه شادیا شربل ارملة المرحوم سامي غره واولادها وعائلاتهم
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موريس زوجته المرحومة هدى السكاف واولاده وعائلاتهم

شقيقاته أولاد المرحومة منى زوجة المرحوم انطوان غره وعائلاتهم

سامية زوجة المرحوم بينو دسترو وولدها وعائلته

اولاد المرحومة جوزفين (دلال) زوجة المرحوم الدكتور شارل خوري وعائلاتهم

وانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم

جوزف جورج غره

زوجته المرحومة ميشلين جان ساسين

(رئيس بلدية زحلة والمعلقة سابقاً)

(ونائب رئيس جمعية الصناعيين سابقاً)

الراقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية يوم الاثنين الواقع فيه 15 آب ۲۰۲۲ متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الاربعاء 17 منه في كاتدرائية سيدة النجاة، زحلة.

تقبل التعازي في صالون الكاتدرائية قبل الدفن وبعده من الساعة العاشرة صباحاً لغاية السابعة مساءً.

تقبل التعازي في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، بيروت طريق الشام نهار الجمعة 19 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساء.

(مدافن العائلة البيادر).
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