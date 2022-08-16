جوزف جورج غره

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زوجته سميرة الياس الرحبانياولاده جورج زوجته نجلى عموري وعائلتهندیمنبيل زوجته لارا جبرايل وعائلتهمیشالكريم زوجته رانيا المعلوف وعائلتهشقيقاه شادیا شربل ارملة المرحوم سامي غره واولادها وعائلاتهمموريس زوجته المرحومة هدى السكاف واولاده وعائلاتهمشقيقاته أولاد المرحومة منى زوجة المرحوم انطوان غره وعائلاتهمسامية زوجة المرحوم بينو دسترو وولدها وعائلتهاولاد المرحومة جوزفين (دلال) زوجة المرحوم الدكتور شارل خوري وعائلاتهموانسباؤهم ينعون فقيدهم المرحومجوزف جورج غرهزوجته المرحومة ميشلين جان ساسين(رئيس بلدية زحلة والمعلقة سابقاً)(ونائب رئيس جمعية الصناعيين سابقاً)الراقد على رجاء القيامة والحياة الأبدية يوم الاثنين الواقع فيه 15 آب ۲۰۲۲ متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الاربعاء 17 منه في كاتدرائية سيدة النجاة، زحلة.تقبل التعازي في صالون الكاتدرائية قبل الدفن وبعده من الساعة العاشرة صباحاً لغاية السابعة مساءً.تقبل التعازي في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، بيروت طريق الشام نهار الجمعة 19 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية السادسة مساء.(مدافن العائلة البيادر).