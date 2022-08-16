سوسن زكائي الصلح

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آل الصلح وآل الرفاعيينعون فقيدتهم الغالية المغفور لها باذن الله تعالى المرحومةسوسن زكائي الصلحزوجها المرحوم رضا حسني الرفاعيوالدتها المرحومة حكمت صالح النصوليأولادها حسني الرفاعي زوجته شدا كياليعامر الرفاعيناصر الرفاعي زوجته هدى الرفاعيإبنتها شريفة الرفاعيشقيقها المرحوم سامي الصلح زوجته المرحومة ندى غراويشقيقاتها هزار-مي زوجة النقيب الأستاذ عوني الكعكيالمرحومة مهيبة زوجة المرحوم الدكتور سمير برغوتأشقاء زوجها المرحومون الدكتور غصوب، أديب والدكتور هاني الرفاعيشقيقات زوجها مريم، سميرة، بشرى الرفاعيأحفادها شريف ومنى الخوجههاني، هيا، نور، ليا، تالية، سوسن وتيا الرفاعييصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الأربعاء الواقع فيه 19 المحرم 1444هـ الموافق 17 آب 2022م في جامع الخاشقجي ويوارى في جبانة الشهداء.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده والثاني غداً الخميس 18 منه والثالث يوم الجمعة 19 منه للرجال والنساء في منزل ولدها حسني رضا الرفاعي، بناية سكاي هومز، قريطم، وذلك من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر ومن الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة السابعة مساءً.