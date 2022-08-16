آل الصلح وآل الرفاعي
ينعون فقيدتهم الغالية المغفور لها باذن الله تعالى المرحومة
سوسن زكائي الصلح
زوجها المرحوم رضا حسني الرفاعي
والدتها المرحومة حكمت صالح النصولي
أولادها حسني الرفاعي زوجته شدا كيالي
عامر الرفاعي
ناصر الرفاعي زوجته هدى الرفاعي
إبنتها شريفة الرفاعي
شقيقها المرحوم سامي الصلح زوجته المرحومة ندى غراوي
شقيقاتها هزار-مي زوجة النقيب الأستاذ عوني الكعكي
المرحومة مهيبة زوجة المرحوم الدكتور سمير برغوت
أشقاء زوجها المرحومون الدكتور غصوب، أديب والدكتور هاني الرفاعي
شقيقات زوجها مريم، سميرة، بشرى الرفاعي
أحفادها شريف ومنى الخوجه
هاني، هيا، نور، ليا، تالية، سوسن وتيا الرفاعي
يصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الأربعاء الواقع فيه 19 المحرم 1444هـ الموافق 17 آب 2022م في جامع الخاشقجي ويوارى في جبانة الشهداء.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده والثاني غداً الخميس 18 منه والثالث يوم الجمعة 19 منه للرجال والنساء في منزل ولدها حسني رضا الرفاعي، بناية سكاي هومز، قريطم، وذلك من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر ومن الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة السابعة مساءً.