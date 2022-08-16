نلي اميل فينان

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إبناها جوني زوجته المرحومة كارين باحوط وأولادهماأنطوني، ناتاشا وتمارا وعائلاتهمکمیل غنطوسإبنتاها مهى زوجة جورج زرد ابو جودة وأولادهماسارة، طارق ومكرم وعائلاتهمسهى زوجة رودي جوزف وأولادهماسيلين وساندرا دیرطوروسيان وعائلاتهمأشقاؤها عائلة المرحوم الدكتور ايلي فينانعائلة المرحوم ادغار فينان (في المهجر)عائلة المرحوم هنري فينان (في المهجر)سمير فينان وعائلته (في المهجر)عائلات غنطوس، فينان، حبیب، زرد ابو جودة، جوزف، باحوط، غرغور، كاليس ينعون فقيدتهم الغالية المرحومةنلي اميل فينانأرملة المرحوم طوني حنا غنطوسالراقدة على رجاء القيامة فجر يوم الثلثاء الواقع فيه 16 آب 2022 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة عصر اليوم الاربعاء 17 منه في كنيسة القديس أنطونيوس البادواني، للاتين، سن الفيل، حرش تابت وتوارى في مدفن العائلة (الفنار).تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهراً وغداً الخميس 18 منه في صالون كنيسة القديس أنطونيوس البادواني، للاتين، سن الفيل، حرش تابت إبتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساء.للتعزية 03300030Camil@monaco.mc