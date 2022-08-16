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تعازي ووفيات

نلي اميل فينان

Lebanon 24
16-08-2022 | 22:35
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إبناها جوني زوجته المرحومة كارين باحوط وأولادهما

أنطوني، ناتاشا وتمارا وعائلاتهم

کمیل غنطوس

إبنتاها مهى زوجة جورج زرد ابو جودة وأولادهما

سارة، طارق ومكرم وعائلاتهم

سهى زوجة رودي جوزف وأولادهما
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سيلين وساندرا دیرطوروسيان وعائلاتهم

أشقاؤها عائلة المرحوم الدكتور ايلي فينان

عائلة المرحوم ادغار فينان (في المهجر)

عائلة المرحوم هنري فينان (في المهجر)

سمير فينان وعائلته (في المهجر)

عائلات غنطوس، فينان، حبیب، زرد ابو جودة، جوزف، باحوط، غرغور، كاليس ينعون فقيدتهم الغالية المرحومة

نلي اميل فينان

أرملة المرحوم طوني حنا غنطوس

الراقدة على رجاء القيامة فجر يوم الثلثاء الواقع فيه 16 آب 2022 متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة عصر اليوم الاربعاء 17 منه في كنيسة القديس أنطونيوس البادواني، للاتين، سن الفيل، حرش تابت وتوارى في مدفن العائلة (الفنار).

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهراً وغداً الخميس 18 منه في صالون كنيسة القديس أنطونيوس البادواني، للاتين، سن الفيل، حرش تابت إبتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساء.

للتعزية 03300030

Camil@monaco.mc
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