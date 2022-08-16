الحاجة سباء عفيف عاشور

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إنتقلت إلى رحمة الله تعالىالحاجة سباء عفيف عاشورزوجها الحاج الدكتور عصام يوسف عاشورأولادها الدكتور عمر زوجته رانيا كزبريرندى زوجة الدكتور ناجي فاخوريرولا زوجة عمر شمادانايصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الأربعاء الموافق في 17 آب 2022 في جامع محمد البساتنة، قرب مستديرة شاتيلا ويوارى في مدافن الأوقاف الإسلامية.تقبل التعازي أيام الأربعاء والخميس والجمعة 17 و18 و19 منه في منزل الفقيدة الكائن في شارع فردان، بناية هليوبوليس من الساعة الرابعة عصراً لغاية السابعة والنصف مساءً.