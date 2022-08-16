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تعازي ووفيات
الحاجة سباء عفيف عاشور
Lebanon 24
16-08-2022
|
22:36
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إنتقلت إلى رحمة الله تعالى
الحاجة سباء عفيف عاشور
زوجها الحاج الدكتور عصام يوسف عاشور
أولادها الدكتور عمر زوجته رانيا كزبري
رندى زوجة الدكتور ناجي فاخوري
رولا زوجة عمر شما
دانا
يصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الأربعاء الموافق في 17 آب 2022 في جامع محمد البساتنة، قرب مستديرة شاتيلا ويوارى في مدافن الأوقاف الإسلامية.
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تقبل التعازي أيام الأربعاء والخميس والجمعة 17 و18 و19 منه في منزل الفقيدة الكائن في شارع فردان، بناية هليوبوليس من الساعة الرابعة عصراً لغاية السابعة والنصف مساءً.
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