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تعازي ووفيات
الأب ميشال زمّار المخلّصي
Lebanon 24
17-08-2022
|
22:55
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الرهبانيّة الباسيلية المخلّصية
وأنسباؤه في الوطن والمهجر وأبناء بلدة الفرزل ينعون
الأب ميشال زمّار المخلّصي
توفّاه الله صباح الأربعاء في 17 آب 2022 في المستشفى الحكومي، جزين.
يُحتفل بجنازه في كنيسة دير المخلّص، جون اليوم الخميس 18 آب 2022، الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر.
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