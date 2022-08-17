المحامي نديم وديع رنو

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زوجة الفقيد شنتال أنطوان فيكانيأولاده وديع رنو زوجته كريستينا ميدينا وإبنهما كنزو رفايلجويل رنو زوجة أنطوان بيكاركريستيان رنوشقيقتاه عائدة رنونلي رنوشقيقاه المرحوم كمال رنو زوجته سوميا نصر خنيصر وأولادهمازينهميرنا زوجة فادي غاوي وعائلتهماجومانا زوجة شربل ابي نادر وعائلتهماالمرحوم منير رنو زوجته نجوى العتر وأولادهماكالينايليان زوجة كريستوف غوبي وعائلتهماوعموم عائلات رنو، فيكاني، حداري، ميدينا، بيكار، نصر، خنيصر، غاوي، ابي نادر، العتر، غوبي وعموم عائلات دير القمر في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي المرحومالمحامي نديم وديع رنوالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلثاء الواقع في 16 آب 2022.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس 18 منه في كنيسة سيدة التلة، دير القمر ثم يوارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً، وغداً الجمعة 19 منه في صالون كنيسة مار يوسف، الحكمة، الأشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.