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تعازي ووفيات

المحامي نديم وديع رنو

Lebanon 24
17-08-2022 | 22:59
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زوجة الفقيد شنتال أنطوان فيكاني

أولاده وديع رنو زوجته كريستينا ميدينا وإبنهما كنزو رفايل

جويل رنو زوجة أنطوان بيكار

كريستيان رنو

شقيقتاه عائدة رنو

نلي رنو

شقيقاه المرحوم كمال رنو زوجته سوميا نصر خنيصر وأولادهما
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زينه

ميرنا زوجة فادي غاوي وعائلتهما

جومانا زوجة شربل ابي نادر وعائلتهما

المرحوم منير رنو زوجته نجوى العتر وأولادهما

كالين

ايليان زوجة كريستوف غوبي وعائلتهما

وعموم عائلات رنو، فيكاني، حداري، ميدينا، بيكار، نصر، خنيصر، غاوي، ابي نادر، العتر، غوبي وعموم عائلات دير القمر في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي المرحوم

المحامي نديم وديع رنو

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الثلثاء الواقع في 16 آب 2022.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس 18 منه في كنيسة سيدة التلة، دير القمر ثم يوارى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً، وغداً الجمعة 19 منه في صالون كنيسة مار يوسف، الحكمة، الأشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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