ابن الفقيدة د. محمد علاء الدين صائم الدهر زوجته ديمة طاهر الذيل
ابنتاها سمر صائم الدهر والمرحومة رانيا صائم الدهر جابر
شقيقاها الأستاذ نصوح خالد الجابري زوجته هيفاء صائم الدهر والمرحوم د. محمد مناف زوجته فرانسواز كارييه
شقيقاتها المرحومات هند ارملة المرحوم محمد وفا الناشد وليلى أرملة المرحوم د. حكمت أبو دان و جميلة أرملة المرحوم محمود طبارة
أحفادها نافع وكريم وعمر راين صائم الدهر ومحمد رمزي ومحمد رامي جابر
حفيدتاها روانا ورنيم جابر
وعموم آل الجابري وصائم الدهر وطاهر الذيل والناشد وابو دان وكبارة والشمعة وجابر والبعلبكي وكارييه ينعون بمزيد من الرضى والتسليم بوفاة فقيدتهم الغالية المرحومة بإذنه تعالى
ضحى بنت سعد الدين الجابري
حرم المرحوم الدكتور محمد نافع صائم الدهر
التي وافتها المنية أمس الخميس الواقع في 18 آب الموافق في 20 محرم 1444 هـ وسيشيع جثمانها الطاهر في منزلها في الحازمية ليصلى عليها عقب صلاة الظهر في جامع الخاشقجي اليوم الجمعة 19 منه ثم توارى في مدافن الشهداء
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فيسح جناته ويلهمنا الصبر والسلوان.
للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب.
إِنَّا للهِ وَإِنَّا إِليْهِ راجِعون.
تقبل التعازي للرجال والنساء من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً بعد الدفن في بيت الفقيدة الواقع في منطقة الحازمية مقابل مدرسة الحكمة وفي الثاني والثالث يومي السبت والأحد 20 و21 منه في فندق DUNES وعلى رقم 0096596969591 او عبر وسائل التواصل الاجتماعي وموقع KHOOLOOD.COM