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تعازي ووفيات

سميرة جرجي الهبر

Lebanon 24
18-08-2022 | 22:28
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بنات الفقيدة كارول زوجة الكاتب العدل نجيب عبدالله وعائلتهما

ليليان زوجة توفيق نجم وعائلتهما

باسكال زوجة المحامي سرمد بو شمعون وعائلتهما

جيزال زوجة امين الكك وعائلتهما

ميرنا زوجة اميل سماحة وعائلتهما
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ينعون  بمزيد من الاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة

سميرة جرجي الهبر

أرملة المرحوم عبدو فواز

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الخامسة عصر اليوم الجمعة 19 آب في كنيسة مار مخائيل للروم الأرثوذكس، بيروت، المزرعة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية السابعة مساء. وغداً السبت 20 منه في كنيسة الظهور الإلهي للروم الأرثوذكس، النقاش من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة والنصف مساء.
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