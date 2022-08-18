سميرة جرجي الهبر

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بنات الفقيدة كارول زوجة الكاتب العدل نجيب عبدالله وعائلتهماليليان زوجة توفيق نجم وعائلتهماباسكال زوجة المحامي سرمد بو شمعون وعائلتهماجيزال زوجة امين الكك وعائلتهماميرنا زوجة اميل سماحة وعائلتهماينعون بمزيد من الاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةسميرة جرجي الهبرأرملة المرحوم عبدو فوازيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الخامسة عصر اليوم الجمعة 19 آب في كنيسة مار مخائيل للروم الأرثوذكس، بيروت، المزرعة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الواحدة بعد الظهر ولغاية السابعة مساء. وغداً السبت 20 منه في كنيسة الظهور الإلهي للروم الأرثوذكس، النقاش من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة والنصف مساء.