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تعازي ووفيات
الیاس سلیم ریاشي
Lebanon 24
21-08-2022
|
22:45
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زوجته نهی میشال خیرالله
ولداه سلیم
باسم زوجته رنا نعمان وعائلتهما
ابنتاه رانيا زوجة شربل سماحه وعائلتها
جويل زوجة ناجي شربل وعائلتها
شقيقاه انطوانيت ارملة سمير رياشي وعائلتها
زينة ارملة طوني رياشي وعائلتها
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شقيقيته سميره ارملة كميل رياشي وعائلتها
وعائلات رياشي، خيرالله، فرح، نعمان، سماحه، شربل وعموم عائلات الخنشاره والجوار في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الاسى فقيدهم الغالي المرحوم
الیاس سلیم ریاشي
قائم مقام عاليه سابقاً
المنتقل الى رحمته تعالى يوم السبت 20 آب 2022 مزوداً بالاسرار الإلهية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين ٢٢ منه في كاتدرائية النبي الياس الخنشاره.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكاتدرائية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.
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