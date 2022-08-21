الیاس سلیم ریاشي

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زوجته نهی میشال خیراللهولداه سلیمباسم زوجته رنا نعمان وعائلتهماابنتاه رانيا زوجة شربل سماحه وعائلتهاجويل زوجة ناجي شربل وعائلتهاشقيقاه انطوانيت ارملة سمير رياشي وعائلتهازينة ارملة طوني رياشي وعائلتهاشقيقيته سميره ارملة كميل رياشي وعائلتهاوعائلات رياشي، خيرالله، فرح، نعمان، سماحه، شربل وعموم عائلات الخنشاره والجوار في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الاسى فقيدهم الغالي المرحومالیاس سلیم ریاشيقائم مقام عاليه سابقاًالمنتقل الى رحمته تعالى يوم السبت 20 آب 2022 مزوداً بالاسرار الإلهية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر اليوم الاثنين ٢٢ منه في كاتدرائية النبي الياس الخنشاره.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكاتدرائية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً.