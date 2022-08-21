نهاد توفيق الإسطا

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ابن الفقيدة عبدالله (بودي) زوجته باتريسيا جورج الخوري وولداهماديمتري وجورجابنتها ريتا زوجة الدكتور نقولا ديمتري بدوي وولدهماديمترياشقاؤها الاستاذ ادمون الإسطا زوجته المرحومة مارسيل باروكي وعائلتهانطوان الإسطا زوجته لور صليبي وعائلتهادوار الإسطاشقيقتها سهام الإسطاوانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومةنهاد توفيق الإسطاارملة المرحوم متري عبدالله كسّابالمنتقلة إلى رحمته تعالى مساء يوم السبت 20 آب 2022 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين 22 منه في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية ثم توارى في مدفن العائلة، مار متر.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغداً الثلثاء 23 منه في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.