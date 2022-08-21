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تعازي ووفيات
نهاد توفيق الإسطا
Lebanon 24
21-08-2022
|
22:47
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ابن الفقيدة عبدالله (بودي) زوجته باتريسيا جورج الخوري وولداهما
ديمتري وجورج
ابنتها ريتا زوجة الدكتور نقولا ديمتري بدوي وولدهما
ديمتري
اشقاؤها الاستاذ ادمون الإسطا زوجته المرحومة مارسيل باروكي وعائلته
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انطوان الإسطا زوجته لور صليبي وعائلته
ادوار الإسطا
شقيقتها سهام الإسطا
وانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة
نهاد توفيق الإسطا
ارملة المرحوم متري عبدالله كسّاب
المنتقلة إلى رحمته تعالى مساء يوم السبت 20 آب 2022 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين 22 منه في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية ثم توارى في مدفن العائلة، مار متر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وغداً الثلثاء 23 منه في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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