ماري سليم مكرزل

Advertisement

بناتها دنيز أرملة المرحوم منير طعمة وعائلتهاهدى أرملة المرحوم سامي سلامة وعائلتهاميشلين زوجة زياد خوري روفايل وعائلتهماكلود زوجة كميل الحجار وعائلتهماسوزان زوجة حبيب خوري روفايل وعائلتهماأشقاؤها أولاد المرحوم ريشار مكرزل وعائلاتهمأولاد المرحوم ويلسن مكرزل وعائلاتهمشقيقتها ابنة المرحومة جيزيل زوجة المرحوم عبدو كجوني وعائلتهاوأنسباؤهم ينعون فقيدتهم الغالية المرحومةماري سليم مكرزلتقبل التعازي اليوم الاربعاء 24 آب 2022 في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، الطبية، طريق الشام، من الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.للتعزية:دنیز: 03/518640هدى: 03/206521ميشلين: 03/465803کلود: 03/660132سوزان: 03/546074