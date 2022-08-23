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تعازي ووفيات

ماري سليم مكرزل

Lebanon 24
23-08-2022 | 22:32
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بناتها دنيز أرملة المرحوم منير طعمة وعائلتها

هدى أرملة المرحوم سامي سلامة وعائلتها

ميشلين زوجة زياد خوري روفايل وعائلتهما

كلود زوجة كميل الحجار وعائلتهما

سوزان زوجة حبيب خوري روفايل وعائلتهما

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أشقاؤها أولاد المرحوم ريشار مكرزل وعائلاتهم

أولاد المرحوم ويلسن مكرزل وعائلاتهم

شقيقتها ابنة المرحومة جيزيل زوجة المرحوم عبدو كجوني وعائلتها

وأنسباؤهم ينعون فقيدتهم الغالية المرحومة

ماري سليم مكرزل

تقبل التعازي اليوم الاربعاء 24 آب 2022 في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، الطبية، طريق الشام، من الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.

للتعزية:

دنیز: 03/518640

هدى: 03/206521

ميشلين: 03/465803

کلود: 03/660132

سوزان: 03/546074
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