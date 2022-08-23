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تعازي ووفيات

أنطوان جرجي فرحات

Lebanon 24
23-08-2022 | 22:33
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زوجة الفقيد سميرة قسطنطين سعاده

اولاده الياس زوجته امال حسن واولادها: انطوني والكسندر

ميرنا زوجة تيم سمث واولادها: جورج وكريستينا

منى زوجة فيليب بوتودولاكوم

شقيقاه عائلة المرحوم ايلي فرحات

عائلة المرحوم غابي فرحات
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شقيقاته عائلة المرحومة عايده ارملة ايليا ليلو

عائلة المرحومة جوليت ارملة ادوار غلام

عائلة المرحومة ليلي ارملة بشاره غلام

وعموم عائلات فرحات، سعاده، قساطلي، سمث، بوتودولاكوم، ليلو، غلام، عكاوي، قرداحي، اسكندريان، زخريا، ركبي، عميري  وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

أنطوان جرجي فرحات

المنتقل الى رحمته تعالى أمس الثلثاء 23 آب 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الأولى بعد ظهر غد الخميس 25 منه في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية، ثم يوارى في مدفن العائلة (مار متر).

تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر والجمعة 26 منه في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.
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