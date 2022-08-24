Advertisement

تعازي ووفيات

توفيق الياس نمّور

Lebanon 24
24-08-2022 | 22:08
A-
A+
Doc-P-983984-637970009408588817.jpg
Doc-P-983984-637970009408588817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اولاد الفقيد نبيل زوجته ندى متري واولادهما:

توفيق وطارق

نادين ارملة انطوان كوسا واولادها:

باسيل وعائلته

سيريل وغاييل

سهيل زوجته رولا مجدلاني وابنتيهما:

مانو وعائلتها

سيلين

وعموم عائلات نمّور، شامي، متري، كوسا، مجدلاني، خباز، نصره، خوري وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحوم
Advertisement

توفيق الياس نمّور

المنتقل الى رحمته تعالى أمس الاربعاء 24 آب 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الخامسة بعد ظهر غد الجمعة 26 منه في كنيسة مار مارون، الجميزة، ثم يوارى في مدفن العائلة، مار مخايل طريق النهر.

تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:25 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:29 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:06 | 2022-08-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:33 | 2022-08-23
22:32 | 2022-08-23
22:47 | 2022-08-21
22:45 | 2022-08-21
22:28 | 2022-08-18
22:27 | 2022-08-18
فيديو
lebanon 24
07:55 | 2022-08-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website