توفيق الياس نمّور

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اولاد الفقيد نبيل زوجته ندى متري واولادهما:توفيق وطارقنادين ارملة انطوان كوسا واولادها:باسيل وعائلتهسيريل وغاييلسهيل زوجته رولا مجدلاني وابنتيهما:مانو وعائلتهاسيلينوعموم عائلات نمّور، شامي، متري، كوسا، مجدلاني، خباز، نصره، خوري وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحومتوفيق الياس نمّورالمنتقل الى رحمته تعالى أمس الاربعاء 24 آب 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الخامسة بعد ظهر غد الجمعة 26 منه في كنيسة مار مارون، الجميزة، ثم يوارى في مدفن العائلة، مار مخايل طريق النهر.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.