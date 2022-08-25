انتقل الى رحمته تعالى فقيدنا الغالي
محمد ماهر كمال سليم محيو
زوجته باولا بيروني
والده المرحوم كمال سليم محيو
والدته المرحومة سهيلا عبدالحفيظ درويش
شقيقه سليم كمال محيو زوجته علية ميقاتي بناته سارة زوجة سامي قزح وياسمين وسوسن وملك
شقيقاته سلمى زوجة الحاج محمد جواد ابو ظهر اولادها اميرة زوجة معتز خليل ورفقي زوجته هنا عانوتي وامير زوجته رينا قرداحي
والحاجة خيرية زوجة الحاج سامي قليلات اولادها فؤاد وليلى ولانا زوجة هاني رمضان
وريما
وقد ووري في ايطاليا في المدافن الاسلامية في مدينة برغامو الثلثاء 23 آب 2022 الموافق في 25 محرم 1444هـ
تقبل التعازي في منزل العائلة في فردان، بناية داليا، شارع بشير القصّار، السبت والاحد 27 و28 منه من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً.
للتعزية عبر الهاتف:
سليم: 03/300363، سلمى: 76/555250
خيرية: 70/741755، ريما: 03/619552
الآسفون آل محيو، درويش، بكداش، بيروني، ميقاتي، ابو ظهر، قليلات، البابا، طبارة، طرابلسي، حلواني وانسباؤهم