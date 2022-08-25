محمد ماهر كمال سليم محيو

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انتقل الى رحمته تعالى فقيدنا الغاليمحمد ماهر كمال سليم محيوزوجته باولا بيرونيوالده المرحوم كمال سليم محيووالدته المرحومة سهيلا عبدالحفيظ درويششقيقه سليم كمال محيو زوجته علية ميقاتي بناته سارة زوجة سامي قزح وياسمين وسوسن وملكشقيقاته سلمى زوجة الحاج محمد جواد ابو ظهر اولادها اميرة زوجة معتز خليل ورفقي زوجته هنا عانوتي وامير زوجته رينا قرداحيوالحاجة خيرية زوجة الحاج سامي قليلات اولادها فؤاد وليلى ولانا زوجة هاني رمضانوريماوقد ووري في ايطاليا في المدافن الاسلامية في مدينة برغامو الثلثاء 23 آب 2022 الموافق في 25 محرم 1444هـتقبل التعازي في منزل العائلة في فردان، بناية داليا، شارع بشير القصّار، السبت والاحد 27 و28 منه من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً.للتعزية عبر الهاتف:سليم: 03/300363، سلمى: 76/555250خيرية: 70/741755، ريما: 03/619552الآسفون آل محيو، درويش، بكداش، بيروني، ميقاتي، ابو ظهر، قليلات، البابا، طبارة، طرابلسي، حلواني وانسباؤهم