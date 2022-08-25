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تعازي ووفيات

ندى سلمى كبريال تقلا

Lebanon 24
25-08-2022 | 22:45
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أولاد الفقيدة كارلوس اورتيز باتينو وعائلته

فيليب اورتيز باتينو وعائلته

اولاد شقيقتها الدكتورة ناديا دباس وعائلتها

منى دباس وعائلتها

وعموم عائلات اورتيز باتينو، دباس، صباغ، رباط، بيطار وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
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ندى سلمى كبريال تقلا

الراقدة على رجاء القيامة الثلثاء 23 آب 2022 متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة السادسة عصر غد السبت 27 منه في كنيسة المخلص للروم الملكيين الكاثوليك، مونو.

تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
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