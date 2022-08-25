ندى سلمى كبريال تقلا

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أولاد الفقيدة كارلوس اورتيز باتينو وعائلتهفيليب اورتيز باتينو وعائلتهاولاد شقيقتها الدكتورة ناديا دباس وعائلتهامنى دباس وعائلتهاوعموم عائلات اورتيز باتينو، دباس، صباغ، رباط، بيطار وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةندى سلمى كبريال تقلاالراقدة على رجاء القيامة الثلثاء 23 آب 2022 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة السادسة عصر غد السبت 27 منه في كنيسة المخلص للروم الملكيين الكاثوليك، مونو.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.