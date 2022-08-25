فريد موسى الصفدي

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زوجة الفقيد نوال فريد غريّباولاده فادية زوجة جورج جبران واولادهما:دانيال ورالففادي زوجته صونيا هبما (Hibma) واولادهما:مايا ونيكولاسشادي زوجته لارا دوزدجيان واولادهما:ماثيو وليلا (في المهجر)شقيقتاه اولاد المرحومة سلوى ارملة المرحوم سامي طحان وعائلاتهماولاد المرحومة منى ارملة المرحوم تشارلز رولاسون وعائلاتهموعموم عائلات الصفدي، غريّب، جبران، هبما، دوزدجيان، طحان، رولاسون وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه بمزيد من الأسى.فريد موسى الصفديتقام صلاة الجنازة في الكنيسة الإنجيلية في بيروت، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية، غداً السبت 27 آب 2022 الساعة الثانية عشرة ظهراً.تقبل التعازي قبل الجنازة غداً السبت 27 منه من الساعة العاشرة صباحاً وبعد الدفن حتى السادسة مساءً في قاعة شارل سعد، الكنيسة الإنجيلية، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية.