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تعازي ووفيات

فريد موسى الصفدي

Lebanon 24
25-08-2022 | 22:46
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زوجة الفقيد نوال فريد غريّب

اولاده فادية زوجة جورج جبران واولادهما:

دانيال ورالف

فادي زوجته صونيا هبما (Hibma) واولادهما:

مايا ونيكولاس

شادي زوجته لارا دوزدجيان واولادهما:

ماثيو وليلا (في المهجر)
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شقيقتاه اولاد المرحومة سلوى ارملة المرحوم سامي طحان وعائلاتهم

اولاد المرحومة منى ارملة المرحوم تشارلز رولاسون وعائلاتهم

وعموم عائلات الصفدي، غريّب، جبران، هبما، دوزدجيان، طحان، رولاسون وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه بمزيد من الأسى.

فريد موسى الصفدي

تقام صلاة الجنازة في الكنيسة الإنجيلية في بيروت، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية، غداً السبت 27 آب 2022 الساعة الثانية عشرة ظهراً.

تقبل التعازي قبل الجنازة غداً السبت 27 منه من الساعة العاشرة صباحاً وبعد الدفن حتى السادسة مساءً في قاعة شارل سعد، الكنيسة الإنجيلية، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية.
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