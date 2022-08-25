والدته المرحومة ماري سيداروس
زوجته ماري زينه
ابنته مايا واولادها كريستوف و توماس شقرا
اولاده رشيد زوجته رانية سوبره وعائلته (في المهجر)
الدكتور وليد زوجته كورين بانسو وعائلته (في المهجر)
المهندس نبيل زوجته ليا عفيش وعائلته (في المهجر)
أبناء زوجته ماري زينه: زياد نبيل عواد زوجته كارين الياس وعائلته
بيتر نبيل عواد زوجته كايتي جرات وعائلته
شقيقاته أولاد المرحومة اليس جوزف الحاج وعائلاتهم
امال زوجة المهندس جورج سماط واولادهما وعائلاتهم
لينا زوجة جورج معكرون واولادهما وعائلاتهم
ميريللا وعائلتها
ماغي زوجة بول نصر واولادهما وعائلاتهم
وعموم عائلات ليّون، سيداروس، زينه، عواد، شقرا، سوبره، بانسو، عفيش، الحاج، سماط، معكرون، نصر، الشامي، ملكي، منصور، أيوب وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحوم
المهندس
شوقي رشيد ليّون
المنتقل الى رحمته تعالى مساء الاربعاء 24 آب 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر غد السبت 27 منه في كاتدرائية القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، الميدان، زحلة ثم يوارى في مدفن العائلة، بيادر زحلة.
تقبل التعازي غداً السبت 27 منه قبل الصلاة في صالون الكاتدرائية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
للتعزية عبر الهاتف:
وليد: 0033612491525
نبيل: 03/802306 (whatsapp)