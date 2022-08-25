شوقي رشيد ليّون

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والدته المرحومة ماري سيداروسزوجته ماري زينهابنته مايا واولادها كريستوف و توماس شقرااولاده رشيد زوجته رانية سوبره وعائلته (في المهجر)الدكتور وليد زوجته كورين بانسو وعائلته (في المهجر)المهندس نبيل زوجته ليا عفيش وعائلته (في المهجر)أبناء زوجته ماري زينه: زياد نبيل عواد زوجته كارين الياس وعائلتهبيتر نبيل عواد زوجته كايتي جرات وعائلتهشقيقاته أولاد المرحومة اليس جوزف الحاج وعائلاتهمامال زوجة المهندس جورج سماط واولادهما وعائلاتهملينا زوجة جورج معكرون واولادهما وعائلاتهمميريللا وعائلتهاماغي زوجة بول نصر واولادهما وعائلاتهموعموم عائلات ليّون، سيداروس، زينه، عواد، شقرا، سوبره، بانسو، عفيش، الحاج، سماط، معكرون، نصر، الشامي، ملكي، منصور، أيوب وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحومالمهندسشوقي رشيد ليّونالمنتقل الى رحمته تعالى مساء الاربعاء 24 آب 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر غد السبت 27 منه في كاتدرائية القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، الميدان، زحلة ثم يوارى في مدفن العائلة، بيادر زحلة.تقبل التعازي غداً السبت 27 منه قبل الصلاة في صالون الكاتدرائية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.للتعزية عبر الهاتف:وليد: 0033612491525نبيل: 03/802306 (whatsapp)