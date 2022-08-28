رقدت على رجاء القيامة المأسوف عليها
عايدة نبيه ناصر
أرملة المرحوم الدكتور فؤاد سامي حداد
أولادها د. جورج حداد، زوجته د. ناديا الشيخ وابنته جنان
د. سهيل حداد، زوجته د. أليهاندرا سبير وأولادهما عائدة، سامي وياسمينا
د. فادي حداد، زوجته د. ألين حاماتي وأولادهما فؤاد وستيفاني
د. نبيه حداد، زوجته منال غندور وأولادهما آيا ناي وتاج فؤاد
د. لبيب حداد، زوجته مارلين شوت وأولادهما رمزي، داليا وسامي
د. جنان حداد، زوجة د. اسطفان زيات وأولادهما زينة، ماريسا ونقولا
أشقاؤها نزيه ناصر وعائلته (في المهجر)
أديب ناصر وعائلته (في المهجر)
أسامة ناصر وعائلته
شقيقتها سلوى ناصر أرملة المرحوم د. رمزي الشاب وعائلتها
عائلة شقيقتها المرحومة سهام ناصر زوجة كميل الشاب
وعموم عائلات حداد، ناصر، حنانيا، الشيخ، سبير، حاماتي، غندور، شوت، زيات، الشاب، فلامان وأنسباؤهم في لبنان والمهجر ينعونها بمزيد من الأسى.
تقام خدمة صلاة الجنازة في الكنيسة الإنجيلية، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية، غداً الثلثاء ٣٠ آب ٢٠٢٢ الساعة الثالثة بعد الظهر.
تقبل التعازي غداً الثلاثاء ٣٠ منه قبل الجنازة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، والأربعاء ٣١ آب والخميس أول أيلول 2022 من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً في قاعة شارل سعد، الكنيسة الإنجيلية، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية.