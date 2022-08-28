عايدة نبيه ناصر

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رقدت على رجاء القيامة المأسوف عليهاعايدة نبيه ناصرأرملة المرحوم الدكتور فؤاد سامي حدادأولادها د. جورج حداد، زوجته د. ناديا الشيخ وابنته جناند. سهيل حداد، زوجته د. أليهاندرا سبير وأولادهما عائدة، سامي وياسميناد. فادي حداد، زوجته د. ألين حاماتي وأولادهما فؤاد وستيفانيد. نبيه حداد، زوجته منال غندور وأولادهما آيا ناي وتاج فؤادد. لبيب حداد، زوجته مارلين شوت وأولادهما رمزي، داليا وساميد. جنان حداد، زوجة د. اسطفان زيات وأولادهما زينة، ماريسا ونقولاأشقاؤها نزيه ناصر وعائلته (في المهجر)أديب ناصر وعائلته (في المهجر)أسامة ناصر وعائلتهشقيقتها سلوى ناصر أرملة المرحوم د. رمزي الشاب وعائلتهاعائلة شقيقتها المرحومة سهام ناصر زوجة كميل الشابوعموم عائلات حداد، ناصر، حنانيا، الشيخ، سبير، حاماتي، غندور، شوت، زيات، الشاب، فلامان وأنسباؤهم في لبنان والمهجر ينعونها بمزيد من الأسى.تقام خدمة صلاة الجنازة في الكنيسة الإنجيلية، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية، غداً الثلثاء ٣٠ آب ٢٠٢٢ الساعة الثالثة بعد الظهر.تقبل التعازي غداً الثلاثاء ٣٠ منه قبل الجنازة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، والأربعاء ٣١ آب والخميس أول أيلول 2022 من الساعة الثانية بعد الظهر حتى السادسة مساءً في قاعة شارل سعد، الكنيسة الإنجيلية، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية.