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تعازي ووفيات

مفيد نمر ونسه

Lebanon 24
28-08-2022 | 22:53
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بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى، ننعى وفاة فقيدنا الغالي المرحوم

مفيد نمر ونسه

زوجته السيدة صباح عبد نمر

أولاده صونيا زوجة مازن حنا

وسيم زوجته ربى قطيش

أشقاؤه محمد زوجته لبنى وهبي ، المرحوم أحمد زوجته تغريد نمر
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شقيقاته وفاء زوجة المرحوم عبدالله ابراهيم

رجاء زوجة غسان بسما

لطيفة زوجة الدكتور حسين اسماعيل

نجاة زوجة جمال جازي

ماجدة زوجة جوزيف غاوي.

تقبل التعازي في بيروت اليوم الاثنين 29 آب 2022 في سنتر Dunes، فردان، من الثانية بعد الظهر لغاية السابعة مساءً.

للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.

الآسفون آل ونسه، نمر، حنا، قطيش، وهبي، ابراهيم، بسما، اسماعيل، جازي، غاوي وأنسباؤهم.
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