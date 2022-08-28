مفيد نمر ونسه

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بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى، ننعى وفاة فقيدنا الغالي المرحوممفيد نمر ونسهزوجته السيدة صباح عبد نمرأولاده صونيا زوجة مازن حناوسيم زوجته ربى قطيشأشقاؤه محمد زوجته لبنى وهبي ، المرحوم أحمد زوجته تغريد نمرشقيقاته وفاء زوجة المرحوم عبدالله ابراهيمرجاء زوجة غسان بسمالطيفة زوجة الدكتور حسين اسماعيلنجاة زوجة جمال جازيماجدة زوجة جوزيف غاوي.تقبل التعازي في بيروت اليوم الاثنين 29 آب 2022 في سنتر Dunes، فردان، من الثانية بعد الظهر لغاية السابعة مساءً.للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب.الآسفون آل ونسه، نمر، حنا، قطيش، وهبي، ابراهيم، بسما، اسماعيل، جازي، غاوي وأنسباؤهم.