ولداها سليم زوجته ريتا فارس فغالي واولادهما 03/932293
مكرم زوجته جويل مكرزل وعائلتهما
نديم زوجته Sophie Frypa وعائلتهما
انطوان زوجته ريما احمد بلطجي واولادهما 03/333897
كريم
ريم زوجة رامي متى وعائلتها
ابنتها سامية ارملة المرحوم الدكتور مخول قاصوف واولادها 03/786462
جوانا زوجة روي بربارة
داليا زوجة وليم مجاعص وعائلتهما
اشقاؤها عائلة المرحوم الياس فغالي
عائلة المرحوم لويس فغالي
عائلة المرحوم موريس فغالي
عائلة المرحوم فارس فغالي
شقيقتها عائلة المرحومة ايلين زوجة المرحوم شفيق فغالي
اسلافها عائلة المرحوم ميشال انطون الزير
عائلة المرحوم جان انطون الزير
جانيت ارملة المرحوم جورج انطون الزير واولادها وعائلاتهم
ابنة حميها عائلة المرحومة جورجيت زوجة المرحوم المقدم جان يوسف الزير
وعموم عائلات فغالي، الزير، طيار، بلطجي، قاصوف، مكرزل، Fryba، متى، بربارة، مجاعص، القري، ابو شديد، زيون، سمعان وسائر عائلات بسوس وكفيفان ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعون على رجاء القيامة والحياة الابدية فقيدتهم الغالية المرحومة
ماري يوسف فغالي
ارملة المرحوم غبريال انطون الزير
رئيسة مؤسسة اخوية مار تقلا الحازمية - الراعية المؤسسة لبيت رفقا دير مار يوسف جربتا.
المنتقلة الى رحمة الله الاب السماوي نهار الاثنين 29 آب 2022 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الاربعاء 31 منه الساعة الثانية عشرة ظهرا في كنيسة مار تقلا الحازمية، بيروت، ثم ينقل جثمانها بعد الصلاة الى بلدة كفيفان، البترون، حيث يحتفل بصلاة وضع البخور الساعة الثالثة والنصف وتوارى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة 10 صباحا في صالون رعية مار تقلا الحازمية وبعد الدفن وغداً الخميس الاول من ايلول في صالون رعية مار عبدا، كفيفان، من الساعة 3 بعد الظهر حتى الساعة 7 مساء، ويوم الجمعة 2 ايلول من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء في فندق جفينور، روتانا، كليمنصو.
الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة.