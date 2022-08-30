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تعازي ووفيات

ماري يوسف فغالي

Lebanon 24
30-08-2022 | 22:30
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ولداها سليم زوجته ريتا فارس فغالي واولادهما 03/932293

مكرم زوجته جويل مكرزل وعائلتهما

نديم زوجته Sophie Frypa وعائلتهما

انطوان زوجته ريما احمد بلطجي واولادهما 03/333897

كريم

ريم زوجة رامي متى وعائلتها
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ابنتها سامية ارملة المرحوم الدكتور مخول قاصوف واولادها 03/786462

جوانا زوجة روي بربارة

داليا زوجة وليم مجاعص وعائلتهما

اشقاؤها عائلة المرحوم الياس فغالي

عائلة المرحوم لويس فغالي

عائلة المرحوم موريس فغالي

عائلة المرحوم فارس فغالي

شقيقتها عائلة المرحومة ايلين زوجة المرحوم شفيق فغالي

اسلافها عائلة المرحوم ميشال انطون الزير

عائلة المرحوم جان انطون الزير

جانيت ارملة المرحوم جورج انطون الزير واولادها وعائلاتهم

ابنة حميها عائلة المرحومة جورجيت زوجة المرحوم المقدم جان يوسف الزير

وعموم عائلات فغالي، الزير، طيار، بلطجي، قاصوف، مكرزل، Fryba، متى، بربارة، مجاعص، القري، ابو شديد، زيون، سمعان وسائر عائلات بسوس وكفيفان ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعون على رجاء القيامة والحياة الابدية فقيدتهم الغالية المرحومة

ماري يوسف فغالي

ارملة المرحوم غبريال انطون الزير

رئيسة مؤسسة اخوية مار تقلا الحازمية - الراعية المؤسسة لبيت رفقا دير مار يوسف جربتا.

المنتقلة الى رحمة الله الاب السماوي نهار الاثنين 29 آب 2022 متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الاربعاء 31 منه الساعة الثانية عشرة ظهرا في كنيسة مار تقلا الحازمية، بيروت، ثم ينقل جثمانها بعد الصلاة الى بلدة كفيفان، البترون، حيث يحتفل بصلاة وضع البخور الساعة الثالثة والنصف وتوارى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة 10 صباحا في صالون رعية مار تقلا الحازمية وبعد الدفن وغداً الخميس الاول من ايلول في صالون رعية مار عبدا، كفيفان، من الساعة 3 بعد الظهر حتى الساعة 7 مساء، ويوم الجمعة 2 ايلول من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء في فندق جفينور، روتانا، كليمنصو.

الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة.
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