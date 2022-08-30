ماري يوسف فغالي

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ولداها سليم زوجته ريتا فارس فغالي واولادهما 03/932293مكرم زوجته جويل مكرزل وعائلتهمانديم زوجته Sophie Frypa وعائلتهماانطوان زوجته ريما احمد بلطجي واولادهما 03/333897كريمريم زوجة رامي متى وعائلتهاابنتها سامية ارملة المرحوم الدكتور مخول قاصوف واولادها 03/786462جوانا زوجة روي بربارةداليا زوجة وليم مجاعص وعائلتهمااشقاؤها عائلة المرحوم الياس فغاليعائلة المرحوم لويس فغاليعائلة المرحوم موريس فغاليعائلة المرحوم فارس فغاليشقيقتها عائلة المرحومة ايلين زوجة المرحوم شفيق فغالياسلافها عائلة المرحوم ميشال انطون الزيرعائلة المرحوم جان انطون الزيرجانيت ارملة المرحوم جورج انطون الزير واولادها وعائلاتهمابنة حميها عائلة المرحومة جورجيت زوجة المرحوم المقدم جان يوسف الزيروعموم عائلات فغالي، الزير، طيار، بلطجي، قاصوف، مكرزل، Fryba، متى، بربارة، مجاعص، القري، ابو شديد، زيون، سمعان وسائر عائلات بسوس وكفيفان ومن ينتسب اليهم في الوطن والمهجر ينعون على رجاء القيامة والحياة الابدية فقيدتهم الغالية المرحومةماري يوسف فغاليارملة المرحوم غبريال انطون الزيررئيسة مؤسسة اخوية مار تقلا الحازمية - الراعية المؤسسة لبيت رفقا دير مار يوسف جربتا.المنتقلة الى رحمة الله الاب السماوي نهار الاثنين 29 آب 2022 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الاربعاء 31 منه الساعة الثانية عشرة ظهرا في كنيسة مار تقلا الحازمية، بيروت، ثم ينقل جثمانها بعد الصلاة الى بلدة كفيفان، البترون، حيث يحتفل بصلاة وضع البخور الساعة الثالثة والنصف وتوارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة 10 صباحا في صالون رعية مار تقلا الحازمية وبعد الدفن وغداً الخميس الاول من ايلول في صالون رعية مار عبدا، كفيفان، من الساعة 3 بعد الظهر حتى الساعة 7 مساء، ويوم الجمعة 2 ايلول من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 6 مساء في فندق جفينور، روتانا، كليمنصو.الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة.