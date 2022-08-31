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تعازي ووفيات

المحامي سمير طانيوس بقاعي صعب

Lebanon 24
31-08-2022 | 22:59
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نقابة المحامين في بيروت

زوجته سميرة اميل ابو سمرا

اولاده الدكتور طانيوس زوجته تيفاني تيمونس واولادهما ثريا وسمير وسيده

المهندس سامر زوجته جيمي سوروكا وولداهما كورديليا وطارق

ناتالي زوجة المهندس ايلي حكمت حداد وولداهما أنزو وسيينا
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شقيقه المحامي منير (مفوض نقابة المحامين في زحلة) زوجته المحامية آمال الحاج

وعموم عائلات بقاعي صعب، ابو سمرا، رزق، حداد، تيمونس، سوروكا، الحاج، صوايا، السمعاني، صباغ وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحوم

المحامي سمير طانيوس بقاعي صعب

المنتقل الى رحمته تعالى أمس الاربعاء الواقع في 31 آب 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر غد الجمعة 2 أيلول 2022 في كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك، أتشيناك، الاشرفية ثم يوارى في مدفن العائلة، رأس النبع.

تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت 3 منه في صالون كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك، أتشيناك، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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