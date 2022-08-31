المحامي سمير طانيوس بقاعي صعب

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نقابة المحامين في بيروتزوجته سميرة اميل ابو سمرااولاده الدكتور طانيوس زوجته تيفاني تيمونس واولادهما ثريا وسمير وسيدهالمهندس سامر زوجته جيمي سوروكا وولداهما كورديليا وطارقناتالي زوجة المهندس ايلي حكمت حداد وولداهما أنزو وسييناشقيقه المحامي منير (مفوض نقابة المحامين في زحلة) زوجته المحامية آمال الحاجوعموم عائلات بقاعي صعب، ابو سمرا، رزق، حداد، تيمونس، سوروكا، الحاج، صوايا، السمعاني، صباغ وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحومالمحامي سمير طانيوس بقاعي صعبالمنتقل الى رحمته تعالى أمس الاربعاء الواقع في 31 آب 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة عصر غد الجمعة 2 أيلول 2022 في كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك، أتشيناك، الاشرفية ثم يوارى في مدفن العائلة، رأس النبع.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت 3 منه في صالون كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك، أتشيناك، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.