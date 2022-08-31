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تعازي ووفيات

السلطان ابراهيم خليل الرامي

Lebanon 24
31-08-2022 | 23:02
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زوجته ليلى جوزف غانم

إبنه نسيم الرامي وعائلته

إبنتاه ريتا ماريا زوجة علي ياسين وعائلتهما

مي زوجة رزق الله سمعان وعائلتهما

شقيقاه أولاد شقيقه المرحوم الياس الرامي وعائلاتهم

لينا البستاني أرملة شقيقه المرحوم شاكر الرامي وأولادها وعائلاتهم
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شقيقاته شكرالله ابن المرحومة عايدة أرملة المرحوم قزحيا ابوجوده وعائلته

تريز أرملة المرحوم سامي شبلي وأولادها وعائلاتهم

نهاد أرملة المرحوم جريس ابومتري وأولادها وعائلاتهم

وعموم عائلات الرامي، غانم، ياسين، سمعان، البستاني، ابوجوده، شبلي، ابومتري، عائلة السلطان ابراهيم، عائلة ديوان بيروت وعموم عائلات بلدات فالوغا وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

السلطان ابراهيم خليل الرامي

الراقد على رجاء القيامة المجيدة يوم الثلثاء الواقع فيه 30 آب 2022 متمماً واجباته الدينية.

يصل جثمان الفقيد الى مسقط رأسه فالوغا عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس أول ايلول حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الرابعة عصراً في كنيسة مار الياس، فالوغا ثم يوارى في مدفن العائلة.

للفقيد الغالي الرحمة ولكم من بعده طول البقاء، صلوا لأجله.

تقبل التعازي اليوم الخميس الواقع فيه 1 ايلول قبل الدفن وبعده في منزله الكائن في فالوغا، جنب كنيسة مار الياس حتى الساعة السابعة مساءً، وغداً الجمعة 2 منه في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية، وسط بيروت إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.
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