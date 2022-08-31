السلطان ابراهيم خليل الرامي

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زوجته ليلى جوزف غانمإبنه نسيم الرامي وعائلتهإبنتاه ريتا ماريا زوجة علي ياسين وعائلتهمامي زوجة رزق الله سمعان وعائلتهماشقيقاه أولاد شقيقه المرحوم الياس الرامي وعائلاتهملينا البستاني أرملة شقيقه المرحوم شاكر الرامي وأولادها وعائلاتهمشقيقاته شكرالله ابن المرحومة عايدة أرملة المرحوم قزحيا ابوجوده وعائلتهتريز أرملة المرحوم سامي شبلي وأولادها وعائلاتهمنهاد أرملة المرحوم جريس ابومتري وأولادها وعائلاتهموعموم عائلات الرامي، غانم، ياسين، سمعان، البستاني، ابوجوده، شبلي، ابومتري، عائلة السلطان ابراهيم، عائلة ديوان بيروت وعموم عائلات بلدات فالوغا وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومالسلطان ابراهيم خليل الراميالراقد على رجاء القيامة المجيدة يوم الثلثاء الواقع فيه 30 آب 2022 متمماً واجباته الدينية.يصل جثمان الفقيد الى مسقط رأسه فالوغا عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس أول ايلول حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الرابعة عصراً في كنيسة مار الياس، فالوغا ثم يوارى في مدفن العائلة.للفقيد الغالي الرحمة ولكم من بعده طول البقاء، صلوا لأجله.تقبل التعازي اليوم الخميس الواقع فيه 1 ايلول قبل الدفن وبعده في منزله الكائن في فالوغا، جنب كنيسة مار الياس حتى الساعة السابعة مساءً، وغداً الجمعة 2 منه في صالون كاتدرائية مار جرجس المارونية، وسط بيروت إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.