عبدالكريم ابراهيم نصار

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زوجة الفقيد شارن Fowlerبناته سلوى نصار زوجة جيمس Dugan وعائلتهارولا نصار زوجة ماريو Stipinovich وعائلتهابولينا نصار زوجة نيكولا Sarno وعائلتهاأشقاؤه عائلة المرحوم فيصل نصارعائلة المرحوم مالك نصارغازي نصار وعائلته (في المهجر)عائلة المرحوم رافع نصاراولاد شقيقته المرحومة سلوى نصار وعائلاتهموعموم عائلات نصار، كوسا، Fowler، Dugan، Stipinovich، Sarno، بربر وعموم اهالي بزبينا وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم المأسوف عليه المرحومعبدالكريم ابراهيم نصارالمنتقل إلى رحمته تعالى أمس الخميس 1 أيلول 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة 2 منه في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس بزبينا، عكار حيث يوراى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساءً وغداً السبت 3 منه في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس، جديدة، شارع الانوار ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة عصراً.