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تعازي ووفيات

عبدالكريم ابراهيم نصار

Lebanon 24
01-09-2022 | 22:37
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زوجة الفقيد شارن Fowler

بناته سلوى نصار زوجة جيمس Dugan وعائلتها

رولا نصار زوجة ماريو Stipinovich وعائلتها

بولينا نصار زوجة نيكولا Sarno وعائلتها

أشقاؤه عائلة المرحوم فيصل نصار

عائلة المرحوم مالك نصار
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غازي نصار وعائلته (في المهجر)

عائلة المرحوم رافع نصار

اولاد شقيقته المرحومة سلوى نصار وعائلاتهم

وعموم عائلات نصار، كوسا، Fowler، Dugan، Stipinovich، Sarno، بربر وعموم اهالي بزبينا وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم المأسوف عليه المرحوم

عبدالكريم ابراهيم نصار

المنتقل إلى رحمته تعالى أمس الخميس 1 أيلول 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة 2 منه في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس بزبينا، عكار حيث يوراى  في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساءً وغداً السبت 3 منه في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس، جديدة، شارع الانوار ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة عصراً.
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