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تعازي ووفيات

يولا متري شويري

Lebanon 24
04-09-2022 | 22:26
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إبنتاها اولاد المرحومة الدكتورة ميشلين زوجة الدكتور يوسف فرنسيس

نائلة زوجة اوبير بلوفيه وابنتها

نادين زوجة اندريا بوهل وبناتها

جورج

جوسلين زوجة فيكتور بحوث وولدهما

اندرو

شقيقها عائلة المرحوم ميشال شويري
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شقيقاتها ابنة المرحومة سميرة ارملة انطوان الياس شويري وعائلتها

اولاد المرحومة كريمة ارملة جان عبدو صليبا

الهام

وعموم عائلات حاج، شويري، صدي، فرنسيس، بحوث، بلوفيه، بوهل، شلالا، صليبا وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد الأسى فقيدتهم الغالية المرحومة

يولا متري شويري

ارملة جان مخايل حاج

المنتقلة الى رحمته تعالى يوم السبت 3 ايلول 2022 متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الاثنين 5 منه في كنيسة مار يوحنا المعمدان (مدافن مار الياس بطينا)، وطى المصيطبة حيث توارى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة عصراً.
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