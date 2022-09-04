يولا متري شويري

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إبنتاها اولاد المرحومة الدكتورة ميشلين زوجة الدكتور يوسف فرنسيسنائلة زوجة اوبير بلوفيه وابنتهانادين زوجة اندريا بوهل وبناتهاجورججوسلين زوجة فيكتور بحوث وولدهمااندروشقيقها عائلة المرحوم ميشال شويريشقيقاتها ابنة المرحومة سميرة ارملة انطوان الياس شويري وعائلتهااولاد المرحومة كريمة ارملة جان عبدو صليباالهاموعموم عائلات حاج، شويري، صدي، فرنسيس، بحوث، بلوفيه، بوهل، شلالا، صليبا وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد الأسى فقيدتهم الغالية المرحومةيولا متري شويريارملة جان مخايل حاجالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم السبت 3 ايلول 2022 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الاثنين 5 منه في كنيسة مار يوحنا المعمدان (مدافن مار الياس بطينا)، وطى المصيطبة حيث توارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة عصراً.