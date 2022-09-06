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تعازي ووفيات

جورج اميل فرح

Lebanon 24
06-09-2022 | 23:20
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زوجة الفقيد زاكيا جان صاصي

ابنه المهندس اميل

ابنته مابيل وبناتها: كلوي وكيارا

شقيقه نقولا فرح زوجته ميراي يزبك وأولادهما وعائلاتهم

شقيقاته روزيت ارملة جورج قيومجي واولادها وعائلاتهم

ارليت ارملة سبيرو حبيش واولادها وعائلاتهم
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يولا ارملة مارون برشا واولادها وعائلاتهم

نورما ارملة ميشال طبال واولادها وعائلاتهم

اولاد المرحومة ماري برشا وعائلاتهم

بنات حميه كوليت زوجة المهندس مكرم عبيد واولادها

الين زوجة خليل كامل واولادها

وعموم عائلات فرح، صاصي، نصار، يزبك، قيومجي، حبيش، برشا، طبال، بستاني، عبيد، كامل وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

جورج اميل فرح

المنتقل الى رحمته تعالى السبت 3 ايلول 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الأولى بعد ظهر اليوم الاربعاء 7 منه في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام، ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه صيدا حيث تقام صلاة البخور في كاتدرائية القديس نيقولاوس للروم الملكيين الكاثوليك حيث يوارى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون المطرانية، بيروت، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً الخميس 8 منه في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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