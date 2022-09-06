جورج اميل فرح

Advertisement

زوجة الفقيد زاكيا جان صاصيابنه المهندس اميلابنته مابيل وبناتها: كلوي وكياراشقيقه نقولا فرح زوجته ميراي يزبك وأولادهما وعائلاتهمشقيقاته روزيت ارملة جورج قيومجي واولادها وعائلاتهمارليت ارملة سبيرو حبيش واولادها وعائلاتهميولا ارملة مارون برشا واولادها وعائلاتهمنورما ارملة ميشال طبال واولادها وعائلاتهماولاد المرحومة ماري برشا وعائلاتهمبنات حميه كوليت زوجة المهندس مكرم عبيد واولادهاالين زوجة خليل كامل واولادهاوعموم عائلات فرح، صاصي، نصار، يزبك، قيومجي، حبيش، برشا، طبال، بستاني، عبيد، كامل وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومجورج اميل فرحالمنتقل الى رحمته تعالى السبت 3 ايلول 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الأولى بعد ظهر اليوم الاربعاء 7 منه في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام، ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه صيدا حيث تقام صلاة البخور في كاتدرائية القديس نيقولاوس للروم الملكيين الكاثوليك حيث يوارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون المطرانية، بيروت، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وغداً الخميس 8 منه في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.