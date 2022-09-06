بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعى وفاة فقيدتنا الغالية المرحومة
خديجة عبد اللطيف كلاكش
ارملة المرحوم علي سليم محمد رمضان
اولادها العميد المتقاعد شوقي زوجته منى وجيه عجور
المهندس طلعت زوجته ضبيه احمد خليل افندي رمضان
المهندس هشام زوجته ميلاندا روجر دنبي
المهندس وسام زوجته هدى خليل خليل
الاستاذ حسام زوجته جوسلين ريتشارد بروان
بناتها نادرة زوجت عبد النبي رمضان، خزنة زوجة نمر حسين قاسم، نديمة
أشقاؤها المرحوم علي كلاكش، المرحوم العميد المتقاعد فايز كلاكش
المهندس رضا عبد اللطيف كلاكش
شقيقاتها المرحومة فاطمة، المرحومة زينب، الحاجة سعاد.
سيُصلى على جثمانها الطاهر وتوارى في جبانة بلدتها بلاط مرجعيون اليوم الاربعاء الواقع ف 07/09/2022 بعد صلاة الظهر. تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزلها في بلدة بلاط طيلة ايام الاسبوع.