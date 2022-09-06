خديجة عبد اللطيف كلاكش

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بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعى وفاة فقيدتنا الغالية المرحومةخديجة عبد اللطيف كلاكشارملة المرحوم علي سليم محمد رمضاناولادها العميد المتقاعد شوقي زوجته منى وجيه عجورالمهندس طلعت زوجته ضبيه احمد خليل افندي رمضانالمهندس هشام زوجته ميلاندا روجر دنبيالمهندس وسام زوجته هدى خليل خليلالاستاذ حسام زوجته جوسلين ريتشارد بروانبناتها نادرة زوجت عبد النبي رمضان، خزنة زوجة نمر حسين قاسم، نديمةأشقاؤها المرحوم علي كلاكش، المرحوم العميد المتقاعد فايز كلاكشالمهندس رضا عبد اللطيف كلاكششقيقاتها المرحومة فاطمة، المرحومة زينب، الحاجة سعاد.سيُصلى على جثمانها الطاهر وتوارى في جبانة بلدتها بلاط مرجعيون اليوم الاربعاء الواقع ف 07/09/2022 بعد صلاة الظهر. تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزلها في بلدة بلاط طيلة ايام الاسبوع.