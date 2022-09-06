شكري إميل بارودي

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انتقل إلى رحمته تعالى المأسوف عليهشكري إميل باروديابنته جوانا بارودي (في المهجر)ابنه رونالد باروديشقيقته مي بارودي زوجة حبيب خوري وعائلتهماشقيقه نديم بارودي وزوجته ميلا روضه وعائلتهمشقيقته رنده بارودي زوجة د. نخله طرزي وعائلتهموعموم عائلات بارودي، رزوق، طوّا، خوري، روضة، طرزي ورعد، في لبنان والمهجر ينعونه بمزيد من الأسىتقام صلاة الجنازة غداً الخميس ٨ أيلول 2022 الساعة الثانية عشرة ظهراً في الكنيسة الإنجيلية في بيروت، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية، ويوارى في مدافن العائلة في عاليه.تقبل التعازي غداً الخميس ٨ منه قبل الجنازة بدءاً من الساعة العاشرة قبل الظهر، والجمعة ٩ منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً في قاعة شارل سعد، الكنيسة الإنجيلية، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية.