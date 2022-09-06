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تعازي ووفيات

شكري إميل بارودي

Lebanon 24
06-09-2022 | 23:22
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انتقل إلى رحمته تعالى المأسوف عليه

شكري إميل بارودي

ابنته جوانا بارودي (في المهجر)

ابنه رونالد بارودي

شقيقته مي بارودي زوجة حبيب خوري وعائلتهما

شقيقه نديم بارودي وزوجته ميلا روضه وعائلتهم

شقيقته رنده بارودي زوجة د. نخله طرزي وعائلتهم 
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وعموم عائلات بارودي، رزوق، طوّا، خوري، روضة، طرزي ورعد، في لبنان والمهجر ينعونه بمزيد من الأسى

تقام صلاة الجنازة غداً الخميس ٨ أيلول 2022 الساعة الثانية عشرة ظهراً في الكنيسة الإنجيلية في بيروت، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية، ويوارى في مدافن العائلة في عاليه.

تقبل التعازي غداً الخميس ٨ منه قبل الجنازة بدءاً من الساعة العاشرة قبل الظهر، والجمعة ٩ منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً في قاعة شارل سعد، الكنيسة الإنجيلية، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية.
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