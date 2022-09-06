الياس ادمون الناشف

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كارول سيرج نادر وابنتاها:ليتيسيا ولومنى زوجة كريم بقرادوني واولادها:جهاد بقرادوني وعائلتهجواد بقرادوني وعائلتهينعون الرفيق والشقيق والخالالياس ادمون الناشفالمنتقل الى رحمته تعالى أمس الثلثاء 6 ايلول ۲۰۲۲ متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر غد الخميس 8 منه في كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك (أتشيناك)، الاشرفية، ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه جون حيث يوارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً والجمعة 9 منه في صالون كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك (أتشيناك)، الاشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.