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تعازي ووفيات

الياس ادمون الناشف

Lebanon 24
06-09-2022 | 23:22
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كارول سيرج نادر وابنتاها:

ليتيسيا ولو

منى زوجة كريم بقرادوني واولادها:

جهاد بقرادوني وعائلته

جواد بقرادوني وعائلته

ينعون الرفيق والشقيق والخال

الياس ادمون الناشف

المنتقل الى رحمته تعالى أمس الثلثاء 6 ايلول ۲۰۲۲ متمماً واجباته الدينية.
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر غد الخميس 8 منه في كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك (أتشيناك)، الاشرفية، ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه جون حيث يوارى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً والجمعة 9 منه في صالون كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك (أتشيناك)، الاشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الخامسة مساءً.
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