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تعازي ووفيات

غبريال جرجي حبيب

Lebanon 24
07-09-2022 | 23:01
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زوجة الفقيد كاثرين يونيمان

بناته ماريا غبريال وعائلتها

أنّا صوفيا وعائلتها

شقيقه ميشال وعائلته

شقيقاته ريموندا أرملة ميخايل طرابلسي وعائلتها

آنجيل أرملة الياس مسلّم وعائلتها

أولاد المرحومة لودي زوجة المرحوم القاضي منح متري
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وعموم عائلات حبيب، يونيمان، هوبس، غبطه، حلوه، متري، طرابلسي، مسلّم، فيجبيسكا، يارد، خوري، كامل، حاموش وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الأسى فقيدهم الغالي

غبريال جرجي حبيب

من مؤسسي وأمين عام سابق لمجلس كنائس الشرق الأوسط

عضو سابق في اللجنة الوطنيّة للحوار المسيحي الإسلامي

السكرتير الإقليمي السابق للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة في الشرق الأوسط

أمين عام سابق لحركة الشبيبة الأرثوذكسيّة

المنتقل إلى رحمته تعالى متمّمًا واجباته الدينيّة الاثنين 5 أيلول 2022 في الولايات المتّحدة الأمريكية. تقام الصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس 8 منه في كنيسة مار يوحنّا المعمدان للروم الأرثوذكس في وادي شحرور، وتقبل التعازي بعد الصلاة في صالون الكنيسة حتى الساعة السادسة مساءً.

للتعازي عبر الهاتف، يرجى الإتصال على الأرقام التالية:

كاثرين: 0017039757262

ماريا: 0017039757827  

آنا: 0017039754911

ميشال: 03/822852

ريموندا: 03/828561

آنجيل: 03/238017
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