غبريال جرجي حبيب

Advertisement

زوجة الفقيد كاثرين يونيمانبناته ماريا غبريال وعائلتهاأنّا صوفيا وعائلتهاشقيقه ميشال وعائلتهشقيقاته ريموندا أرملة ميخايل طرابلسي وعائلتهاآنجيل أرملة الياس مسلّم وعائلتهاأولاد المرحومة لودي زوجة المرحوم القاضي منح متريوعموم عائلات حبيب، يونيمان، هوبس، غبطه، حلوه، متري، طرابلسي، مسلّم، فيجبيسكا، يارد، خوري، كامل، حاموش وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الأسى فقيدهم الغاليغبريال جرجي حبيبمن مؤسسي وأمين عام سابق لمجلس كنائس الشرق الأوسطعضو سابق في اللجنة الوطنيّة للحوار المسيحي الإسلاميالسكرتير الإقليمي السابق للاتحاد العالمي المسيحي للطلبة في الشرق الأوسطأمين عام سابق لحركة الشبيبة الأرثوذكسيّةالمنتقل إلى رحمته تعالى متمّمًا واجباته الدينيّة الاثنين 5 أيلول 2022 في الولايات المتّحدة الأمريكية. تقام الصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس 8 منه في كنيسة مار يوحنّا المعمدان للروم الأرثوذكس في وادي شحرور، وتقبل التعازي بعد الصلاة في صالون الكنيسة حتى الساعة السادسة مساءً.للتعازي عبر الهاتف، يرجى الإتصال على الأرقام التالية:كاثرين: 0017039757262ماريا: 0017039757827آنا: 0017039754911ميشال: 03/822852ريموندا: 03/828561آنجيل: 03/238017