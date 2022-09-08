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تعازي ووفيات
إيلي نقولا أبو رزق
Lebanon 24
08-09-2022
|
22:32
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ابنه رولان زوجته أماندا نصر واولادهما:
إيليا وأنزو وأندي
إبنته ماريا زوجة داني فياض
أولاد شقيقه المرحوم جورج وعائلاتهم
أولاد شقيقته المرحومة كارمن ارملة البير كرم وعائلاتهم
وعموم عائلات أبو رزق، صباغه، فرنيني، فياض، نصر، كرم، نبهان، كفوري، طرزي وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم المأسوف عليه المرحوم
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إيلي نقولا أبو رزق
المنتقل إلى رحمته تعالى مساء الاربعاء 7 أيلول 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر غد السبت 10 منه في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية، ثم يوراى في مدفن العائلة (مدافن مار الياس بطينا).
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة والنصف صباحاً والاحد 11 منه في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية، من الساعة الأولى بعد الظهر ولغاية الخامسة بعد الظهر.
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