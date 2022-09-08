جورج ميشال الطويل

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رقد على رجاء القيامةجورج ميشال الطويلزوجته ماي سجيع نعيمهأولاده ناتالي زوجة روبير عيراني وعائلتهماميشال زوجته لينا عيتاني وعائلتهماشقيقه سمير زوجته حياة شمعون وعائلتهماشقيقاته عائلة المرحومة سيلفي ارملة المرحوم يوسف الحسينيماغي ارملة المرحوم جوزيف خوري وعائلتهماانطوانيت زوجة ايلي بويز وعائلتهماوعموم عائلات تحويطة الغدير و الحازمية ينعونه.يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة 9 أيلول 2022 في كنيسة مارت تقلا، الحازمية.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية.إيماناً بتعاليم الكنيسة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة بالحضور او من منزله.للتعازي الرجاء الاتصال الارقام التالية أو على مواقع التواصل الاجتماعي:ماي نعيمه الطويل : 03/024112ناتالي عيراني : 03/199906ميشال الطويل: 81/409775 - 00971507087308