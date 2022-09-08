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تعازي ووفيات

جورج ميشال الطويل

Lebanon 24
08-09-2022 | 22:34
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رقد على رجاء القيامة

جورج ميشال الطويل

زوجته ماي سجيع نعيمه

أولاده ناتالي زوجة روبير عيراني وعائلتهما

ميشال زوجته لينا عيتاني وعائلتهما

شقيقه سمير زوجته حياة شمعون وعائلتهما

شقيقاته عائلة المرحومة سيلفي ارملة المرحوم يوسف الحسيني
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ماغي ارملة المرحوم جوزيف خوري وعائلتهما

انطوانيت زوجة ايلي بويز وعائلتهما

وعموم عائلات تحويطة الغدير و الحازمية ينعونه.

يُحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الجمعة 9 أيلول 2022 في كنيسة مارت تقلا، الحازمية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية.

إيماناً بتعاليم الكنيسة وحفاظاً على السلامة العامة، عائلة الفقيد تشكر كل من يشاركها الصلاة بالحضور او من منزله.

للتعازي الرجاء الاتصال الارقام التالية أو على مواقع التواصل الاجتماعي:

ماي نعيمه الطويل : 03/024112

ناتالي عيراني : 03/199906

ميشال الطويل: 81/409775 - 00971507087308
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