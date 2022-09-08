الحاجة سعاد عبد الحسين فاضل

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انتقلت الى رحمته تعالى فقيدتنا الغاليةالحاجة سعاد عبد الحسين فاضل(أم رضا)حرم الحاج مصطفى علي فاضلأولادها رضا، علي وعبداللهأصهارها حسين كرنيب، فرحات عسيلي، المرحوم حسين ابو زيد، المرحوم عدنان عكر، خليل دقدوق، أمين بسام.ووريت الثلثاء 6 ايلول 2022 في جبانة بلدتها حداتا.تقبل التعازي في بيروت اليوم الجمعة 9 منه من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساء في جمعية التخصص والتوجيه العلمي، الرملة البيضاء، قرب مركز امن الدولة.وتقبل التعازي في بلدة عدلون غداً السبت 10 منه من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساء في منزل العائلة.للفقيدة الرحمة ولكم من بعدها طول البقاء.الآسفون آل فاضل، كرنيب، عسيلي، ابو زيد، عكر، بسام ودقدوق وعموم اهالي بلدة حداتا.