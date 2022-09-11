جان بيار موصللي

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زوجته ميراي شفيق بيطارابنته باسكال زوجة فؤاد سالم وعائلتهاشقيقه جورج جوزف موصللي وأولاده وعائلاتهمشقيقاته كلود جوزف موصللي زوجة الدكتور نقولا سركيس واولادهما وعائلاتهمفيفيان جوزف موصللي زوجة المحامي ميشال قماطي واولادهما وعائلاتهموعموم عائلات موصللي، خوروس، بيطار، سالم، سركيس، قماطي، يونس ارصوني، سعرتي، دمرجيان، شلهوبينعون وفاة فقيدهم الغالي المرحومالمقدم المتقاعد الطبيبجان بيار موصللييحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين 12 أيلول 2022 في كاتدرائية القيامة، الربوة قرنة شهوان.تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن من الساعة الثانية عشرة ظهراً وغداً الثلثاء 13 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة بعد الظهر.للتعزية عبر الهاتف:ميراي بيطار موصللي 03/625060،باسكال موصللي سالم 03/349245.