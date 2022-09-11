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تعازي ووفيات

جان بيار موصللي

Lebanon 24
11-09-2022 | 22:57
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زوجته ميراي شفيق بيطار

ابنته باسكال زوجة فؤاد سالم وعائلتها

شقيقه جورج جوزف موصللي وأولاده وعائلاتهم

شقيقاته كلود جوزف موصللي زوجة الدكتور نقولا سركيس واولادهما وعائلاتهم

فيفيان جوزف موصللي زوجة المحامي ميشال قماطي واولادهما وعائلاتهم
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وعموم عائلات موصللي، خوروس، بيطار، سالم، سركيس، قماطي، يونس ارصوني، سعرتي، دمرجيان، شلهوب

ينعون وفاة فقيدهم الغالي المرحوم

المقدم المتقاعد الطبيب

جان بيار موصللي

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين 12 أيلول 2022 في كاتدرائية القيامة، الربوة قرنة شهوان.

تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن من الساعة الثانية عشرة ظهراً وغداً الثلثاء 13 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الخامسة بعد الظهر.

للتعزية عبر الهاتف:

ميراي بيطار موصللي 03/625060،

باسكال موصللي سالم 03/349245.
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