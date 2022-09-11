زوجة الفقيد فيوليت نسيب صليبي 03/437846
أولاده إيلي زوجته كارلا مسعود وإبنتيهما شانا 03/865091
ناجي 71/911600
نديم 76/167252- 0033613044300
أولاد عمه المرحوم جوزف صوراتي وعائلاتهم
إبن عمته الدكتور جورج معوض وعائلته
عائلة إبن خاله المرحوم سامي الحلو
أولاد حميه المرحوم نسيب صليبي وعائلاتهم
وعموم عائلات: صوراتي، صليبي، تابت، مسعود، مرعب، معوض، مطر، أبي نوفل، قزي، شدياق، الحلو، صفر وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم المأسوف عليه المرحوم
جان الياس صوراتي
المنتقل إلى رحمته تعالى صباح الجمعة 9 أيلول 2022 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر غد الثلثاء 13 منه في كنيسة مار الياس، القنطاري، ثم يوراى في مدفن العائلة في راس النبع.
تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً والاربعاء 14 منه في صالون كنيسة مار الياس، القنطاري، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.