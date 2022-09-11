جان الياس صوراتي

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زوجة الفقيد فيوليت نسيب صليبي 03/437846أولاده إيلي زوجته كارلا مسعود وإبنتيهما شانا 03/865091ناجي 71/911600نديم 76/167252- 0033613044300أولاد عمه المرحوم جوزف صوراتي وعائلاتهمإبن عمته الدكتور جورج معوض وعائلتهعائلة إبن خاله المرحوم سامي الحلوأولاد حميه المرحوم نسيب صليبي وعائلاتهموعموم عائلات: صوراتي، صليبي، تابت، مسعود، مرعب، معوض، مطر، أبي نوفل، قزي، شدياق، الحلو، صفر وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم المأسوف عليه المرحومجان الياس صوراتيالمنتقل إلى رحمته تعالى صباح الجمعة 9 أيلول 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر غد الثلثاء 13 منه في كنيسة مار الياس، القنطاري، ثم يوراى في مدفن العائلة في راس النبع.تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً والاربعاء 14 منه في صالون كنيسة مار الياس، القنطاري، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.