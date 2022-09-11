جامعة آل كعدي في لبنان والمهجر
نقابة المحامين في بيروت
والده المحامي أنطوان كعدي كعدي
والدته Cynthia Gay Rose Joslin
شقيقاته بيثاني دون كعدي
عدلا تروث كعدي
جوسلين فايث كعدي
عماته نجوى كعدي كعدي
جنان كعدي زوجة سامي مفطوم واولادهما وعائلاتهم
جومان كعدي زوجة عدنان مجدلاني واولادهما وعائلاتهم
امال كعدي ارملة المرحوم الياس دانيال واولادهما وعائلاتهم
أخواله روبير، مارك، دايفد، ريمون، براين Joslin، وعائلاتهم (في المهجر)
خالاته ميلاني Bedow، جودي Ripma، تيريزا Joslin وعائلاتهم (في المهجر)
وعموم عائلات كعدي، Joslin، جمال، Huffmeyer، مفطوم، مجدلاني، دانيال، Bedow، Ripma، وسائر عائلات بسكنتا وقوسايا والبترون ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر
ينعون لكم وفاة فقيدهم الغالي المرحوم
كعدي الياس كعدي
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الاثنين 12 أيلول 2022 في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر في كنيسة القديس العظيم في الشهداء جاورجيوس للروم الأرثوذكس، بسكنتا.
تقبل التعازي غداً الأحد 11 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السابعة مساءً وقبل الدفن وبعده الاثنين 12 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديس العظيم في الشهداء جاورجيوس للروم الأرثوذكس، بسكنتا. والثلثاء 13 منه في صالون كنيسة مار نيقولاوس للروم الأرثوذكس، الأشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.