كعدي الياس كعدي

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جامعة آل كعدي في لبنان والمهجرنقابة المحامين في بيروتوالده المحامي أنطوان كعدي كعديوالدته Cynthia Gay Rose Joslinشقيقاته بيثاني دون كعديعدلا تروث كعديجوسلين فايث كعديعماته نجوى كعدي كعديجنان كعدي زوجة سامي مفطوم واولادهما وعائلاتهمجومان كعدي زوجة عدنان مجدلاني واولادهما وعائلاتهمامال كعدي ارملة المرحوم الياس دانيال واولادهما وعائلاتهمأخواله روبير، مارك، دايفد، ريمون، براين Joslin، وعائلاتهم (في المهجر)خالاته ميلاني Bedow، جودي Ripma، تيريزا Joslin وعائلاتهم (في المهجر)وعموم عائلات كعدي، Joslin، جمال، Huffmeyer، مفطوم، مجدلاني، دانيال، Bedow، Ripma، وسائر عائلات بسكنتا وقوسايا والبترون ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجرينعون لكم وفاة فقيدهم الغالي المرحومكعدي الياس كعدييحتفل بالصلاة لراحة نفسه الاثنين 12 أيلول 2022 في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر في كنيسة القديس العظيم في الشهداء جاورجيوس للروم الأرثوذكس، بسكنتا.تقبل التعازي غداً الأحد 11 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السابعة مساءً وقبل الدفن وبعده الاثنين 12 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديس العظيم في الشهداء جاورجيوس للروم الأرثوذكس، بسكنتا. والثلثاء 13 منه في صالون كنيسة مار نيقولاوس للروم الأرثوذكس، الأشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.