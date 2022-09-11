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تعازي ووفيات

كعدي الياس كعدي

Lebanon 24
11-09-2022 | 23:00
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جامعة آل كعدي في لبنان والمهجر

نقابة المحامين في بيروت

والده المحامي أنطوان كعدي كعدي

والدته Cynthia Gay Rose Joslin

شقيقاته بيثاني دون كعدي

عدلا تروث كعدي

جوسلين فايث كعدي

عماته نجوى كعدي كعدي
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جنان كعدي زوجة سامي مفطوم واولادهما وعائلاتهم

جومان كعدي زوجة عدنان مجدلاني واولادهما وعائلاتهم

امال كعدي ارملة المرحوم الياس دانيال واولادهما وعائلاتهم

أخواله روبير، مارك، دايفد، ريمون، براين Joslin، وعائلاتهم (في المهجر)

خالاته ميلاني Bedow، جودي Ripma، تيريزا Joslin وعائلاتهم (في المهجر)

وعموم عائلات كعدي، Joslin، جمال، Huffmeyer، مفطوم، مجدلاني، دانيال، Bedow، Ripma، وسائر عائلات بسكنتا وقوسايا والبترون ومن ينتسب إليهم في الوطن والمهجر

ينعون لكم وفاة فقيدهم الغالي المرحوم

كعدي الياس كعدي

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الاثنين 12 أيلول 2022 في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر في كنيسة القديس العظيم في الشهداء جاورجيوس للروم الأرثوذكس، بسكنتا.

تقبل التعازي غداً الأحد 11 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السابعة مساءً وقبل الدفن وبعده الاثنين 12 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديس العظيم في الشهداء جاورجيوس للروم الأرثوذكس، بسكنتا. والثلثاء 13 منه في صالون كنيسة مار نيقولاوس للروم الأرثوذكس، الأشرفية، من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.
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