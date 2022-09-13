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تعازي ووفيات

لوريس مطانيوس انطكلي

Lebanon 24
13-09-2022 | 22:49
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ابن الفقيدة ميشال وأولاده اندريه ودانيال وعائلاتهم (في المهجر)

إبنتاها هدى زوجة المهندس سليم جرجي كنعان وأولادهما

الياس كنعان زوجته تالا فرح وعائلتهما

هادي كنعان زوجته لانا طرزي وعائلتهما

خليل كنعان
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كاتيا زوجة ادمون فاضل وولدهما

جاد زوجته جيسيكا حايك وعائلتهما

أشقاؤها نقولا انطكلي وعائلته

عائلة المرحوم منير انطكلي

عائلة المرحوم عبد المسيح انطكلي

عائلة المرحوم ميشال انطكلي

شقيقتها أولاد المرحومة نتاليا زوجة المرحوم نقولا الحاج وعائلاتهم

وعموم عائلات شاهين، انطكلي، قبق، كنعان، فاضل، فرح، طرزي، حايك، نصرالله، بدر، حشوة، الحاج، مسلّم، الشمالي وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدتهم الغالية المرحومة

لوريس مطانيوس انطكلي

أرملة المرحوم فؤاد میخائیل شاهین

الراقدة على رجاء القيامة والحياة الأبدية يوم الاحد الواقع فيه 11 ايلول 2022 متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الاربعاء 14 منه في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، برمانا وتوارى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي اليوم الاربعاء 14 منه قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة العاشرة قبل الظهر وغداً الخميس 15 منه من الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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