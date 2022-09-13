لوريس مطانيوس انطكلي

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ابن الفقيدة ميشال وأولاده اندريه ودانيال وعائلاتهم (في المهجر)إبنتاها هدى زوجة المهندس سليم جرجي كنعان وأولادهماالياس كنعان زوجته تالا فرح وعائلتهماهادي كنعان زوجته لانا طرزي وعائلتهماخليل كنعانكاتيا زوجة ادمون فاضل وولدهماجاد زوجته جيسيكا حايك وعائلتهماأشقاؤها نقولا انطكلي وعائلتهعائلة المرحوم منير انطكليعائلة المرحوم عبد المسيح انطكليعائلة المرحوم ميشال انطكليشقيقتها أولاد المرحومة نتاليا زوجة المرحوم نقولا الحاج وعائلاتهموعموم عائلات شاهين، انطكلي، قبق، كنعان، فاضل، فرح، طرزي، حايك، نصرالله، بدر، حشوة، الحاج، مسلّم، الشمالي وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدتهم الغالية المرحومةلوريس مطانيوس انطكليأرملة المرحوم فؤاد میخائیل شاهینالراقدة على رجاء القيامة والحياة الأبدية يوم الاحد الواقع فيه 11 ايلول 2022 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية بعد ظهر اليوم الاربعاء 14 منه في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس، برمانا وتوارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي اليوم الاربعاء 14 منه قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة العاشرة قبل الظهر وغداً الخميس 15 منه من الساعة العاشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.