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تعازي ووفيات

أديب جبرائيل مرشي

Lebanon 24
13-09-2022 | 22:50
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زوجة الفقيد سلمى سعد مسلّم

أولاده وليد زوجته فيفيان أبو الروس وولديه

سامر أديب وجوزف

مروان واولاده دانيال وأنطوني وتارا

هانية زوجة سامر البساط وولدهما نزيه

سهى زوجة محمد علي بيهم واولادهما

ريان، سري ورامي
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أشقاؤه المرحومون ميليا، أسعد، إميل، كوستا وكمال

وعموم عائلات مرشي، مسلّم، ديك، بساط، بيهم، أبو الروس، هودجز، نحاس، قساطلي وأنسباؤهم فـي الـوطن والمهجـر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحوم

أديب جبرائيل مرشي

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الإثنين الواقع في 12 أيلول 2022 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس 15 منه في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت.

تقبل التعازي يوم الخميس 15 منه قبـل الـصلاة في صالون الكنيسة إبتـداء مـن السـاعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر ويـوم الجمعة 16 منه في صالون كنيسـة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت إبتـداء مـن الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.
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