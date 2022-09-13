أديب جبرائيل مرشي

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زوجة الفقيد سلمى سعد مسلّمأولاده وليد زوجته فيفيان أبو الروس وولديهسامر أديب وجوزفمروان واولاده دانيال وأنطوني وتاراهانية زوجة سامر البساط وولدهما نزيهسهى زوجة محمد علي بيهم واولادهماريان، سري وراميأشقاؤه المرحومون ميليا، أسعد، إميل، كوستا وكمالوعموم عائلات مرشي، مسلّم، ديك، بساط، بيهم، أبو الروس، هودجز، نحاس، قساطلي وأنسباؤهم فـي الـوطن والمهجـر ينعون بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المرحومأديب جبرائيل مرشيالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الإثنين الواقع في 12 أيلول 2022 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد الخميس 15 منه في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت.تقبل التعازي يوم الخميس 15 منه قبـل الـصلاة في صالون الكنيسة إبتـداء مـن السـاعة العاشرة صباحاً ولغاية الساعة الواحدة بعد الظهر ويـوم الجمعة 16 منه في صالون كنيسـة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت إبتـداء مـن الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.