الحاجة رجاء محمد القباني

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بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره ننعى فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله المرحومةالحاجة رجاء محمد القبانيزوجة المرحوم الحاج محمد خير القبانيأولادها بسام زوجته رنا العمار، بشر زوجته كندة الحلبي، رندة، عزة زوجة عبد الله النقشبنديأحفاد الفقيدة محمد خير ومجد زوجته لين عمار، مالك وكريم وجاد القباني، خالد العدوي، جنى وسدرة وتاليا القبانيأبناء أشقاء زوج الفقيدة عبد الله وباسل وفادي ووسيم القبانيأبناء أشقاؤها وائل ورغد ورنا السعدي، طارق وزياد وتولين النقشبندي، عبد الرحمن وعبد الرحيم القوتلي، سهام المفتي، جميلة وثريا قباني، نادية ورباب ورغدة المنجدأبناء عم الفقيدة سمير واسامة وهيثم ونزار وغياث ومحمد علي ومازن وماهر وجهاد وعمادأبناء أخوالها عبد القادر وشریف وفواز وفوز الطويلأنسباء الفقيدة محمد خير وفادي وهاني عمار ومحمد ونبراس الحلبيصُلّي على جثمانها الطاهر عقب صلاة ظهر أمس الاربعاء 14 أيلول 2022 في جامع الخاشقجي وووريت في جبانة الشهداء.تقبل التعازي اليوم الخميس وغداً الجمعة 15 و16 منه في قاعة جامع البساتنة "دوار شاتيلا" من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية السابعة مساءً.الراضون بقضاء الله وقدره آل القباني والطويل وفرا والسعدي والنقشبندي وعمار والحلبي والصفدي والمنجد والقوتلي والمفتي والمرابط ومنهى وذنبركجي وسكر ورمضان وغندور وبركات وأنسباؤهم.