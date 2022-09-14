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تعازي ووفيات

الحاجة رجاء محمد القباني

Lebanon 24
14-09-2022 | 22:11
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بمزيد من الرضى والتسليم بقضاء الله وقدره ننعى فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله المرحومة

الحاجة رجاء محمد القباني

زوجة المرحوم الحاج محمد خير القباني

أولادها بسام زوجته رنا العمار، بشر زوجته كندة الحلبي، رندة، عزة زوجة عبد الله النقشبندي
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أحفاد الفقيدة محمد خير ومجد زوجته لين عمار، مالك وكريم وجاد القباني، خالد العدوي، جنى وسدرة وتاليا القباني

أبناء أشقاء زوج الفقيدة عبد الله وباسل وفادي ووسيم القباني

أبناء أشقاؤها وائل ورغد ورنا السعدي، طارق وزياد وتولين النقشبندي، عبد الرحمن وعبد الرحيم القوتلي، سهام المفتي، جميلة وثريا قباني، نادية ورباب ورغدة المنجد

أبناء عم الفقيدة سمير واسامة وهيثم ونزار وغياث ومحمد علي ومازن وماهر وجهاد وعماد

أبناء أخوالها عبد القادر وشریف وفواز وفوز الطويل

أنسباء الفقيدة محمد خير وفادي وهاني عمار ومحمد ونبراس الحلبي

صُلّي على جثمانها الطاهر عقب صلاة ظهر أمس الاربعاء 14 أيلول 2022 في جامع الخاشقجي وووريت في جبانة الشهداء.

تقبل التعازي اليوم الخميس وغداً الجمعة 15 و16 منه في قاعة جامع البساتنة "دوار شاتيلا" من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية السابعة مساءً.

الراضون بقضاء الله وقدره آل القباني والطويل وفرا والسعدي والنقشبندي وعمار والحلبي والصفدي والمنجد والقوتلي والمفتي والمرابط ومنهى وذنبركجي وسكر ورمضان وغندور وبركات وأنسباؤهم.
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