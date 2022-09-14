اولادها ارملة ولدها المرحوم راغب عطيه كارين عون واولادها
غسان اندرو، تمارة ومارك
المرحوم اميل
سهى زوجة راوول دريان
ياسمين
اولاد شقيقها المرحوم وديع كوسا وعائلاتهم
شقيقتاها المرحومة أمل زوجة المرحوم وهاب عطيه
ليلى ارملة جورج رويهب واولادها وعائلاتهم
بنات حميها ليلي ارملة عطا عطيه واولادها وعائلاتهم
اولاد المرحومة منى ارملة منير عطيه وعائلاتهم
المرحومة باسيما عبدو
وعموم عائلات عطيه، كوسا، دريان، عون، رويهب، عبدو، الحاج، نصّار، بيطار، حكيم وعموم عائلات بينو (عكار) وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد الاسى فقيدتهم الغالية المرحومة
عايدة إسحَق كوسا
ارملة المرحوم غسان راغب عطيه
المنتقلة الى رحمته تعالى أمس الاربعاء 14 ايلول 2022 متممة واجباتها الدينية.
تقام خدمة الجنازة الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس 15 منه في الكنيسة الإنجيلية، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية ثم ينقل جثمانها الى مسقط رأسها بينو حيث توارى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي غداً الجمعة 16 منه في قاعة شارل سعد، الكنيسة الإنجيلية، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة عصراً.