عايدة إسحَق كوسا

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اولادها ارملة ولدها المرحوم راغب عطيه كارين عون واولادهاغسان اندرو، تمارة وماركالمرحوم اميلسهى زوجة راوول دريانياسميناولاد شقيقها المرحوم وديع كوسا وعائلاتهمشقيقتاها المرحومة أمل زوجة المرحوم وهاب عطيهليلى ارملة جورج رويهب واولادها وعائلاتهمبنات حميها ليلي ارملة عطا عطيه واولادها وعائلاتهماولاد المرحومة منى ارملة منير عطيه وعائلاتهمالمرحومة باسيما عبدووعموم عائلات عطيه، كوسا، دريان، عون، رويهب، عبدو، الحاج، نصّار، بيطار، حكيم وعموم عائلات بينو (عكار) وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد الاسى فقيدتهم الغالية المرحومةعايدة إسحَق كوساارملة المرحوم غسان راغب عطيهالمنتقلة الى رحمته تعالى أمس الاربعاء 14 ايلول 2022 متممة واجباتها الدينية.تقام خدمة الجنازة الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الخميس 15 منه في الكنيسة الإنجيلية، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية ثم ينقل جثمانها الى مسقط رأسها بينو حيث توارى في مدفن العائلة.تقبل التعازي غداً الجمعة 16 منه في قاعة شارل سعد، الكنيسة الإنجيلية، رياض الصلح، مقابل السرايا الحكومية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة عصراً.