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تعازي ووفيات

سميرة إبراهيم أفندي عبدالله

Lebanon 24
15-09-2022 | 23:10
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بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعى فقيدتنا الغالية المرحومة

سميرة إبراهيم أفندي عبدالله

أرملة المرحوم غالب محمد أفندي رمضان

أولادها المحامية عبير رمضان زوجها أحمد بك الأسعد، المستشار مجدي رمضان زوجته المحامية فانيسا ماريا روفايل، القاضي علا رمضان زوجها المحامي مازن تاج الدين، رئيس بلدية بلاط المحامي علي رمضان، المحامية مي رمضان.
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أشقاؤها المرحوم غالب إبراهيم أفندي عبدالله، هند عبدالله، المرحومة نجوى عبدالله.

سيصلى على جثمانها الطاهر الساعة الواحدة بعد ظهر اليوم الجمعة ١٦ أيلول ٢٠٢٢، وتوارى في مدفن العائلة في مقام النبي حزقيال عليه السلام في بلدتها بلاط قضاء مرجعيون.

تقبل التعازي بعد الدفن في منزل العائلة الكائن في بلاط قضاء مرجعيون.

ويقام نهار الأحد ١٨ منه ذكرى أسبوع على وفاتها، وبهذه المناسبة ستتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحها الطاهرة في تمام الساعة العاشرة صباحاً في حسينية مقام النبي حزقيال عليه السلام في بلاط قضاء مرجعيون.

وتقبل التعازي في بيروت يوم الخميس ٢٢ منه في جمعية التخصص والتوجيه العلمي، الرملة البيضاء، قرب المديرية العامة لأمن الدولة من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السادسة مساءً مع تلاوة آيات قرآنية عن روحها الطاهرة.

الراضون بقضاء الله ومشيئته آل رمضان، آل عبدالله، آل تاج الدين، آل الأسعد، آل روفايل وعموم أهالي بلدتي بلاط والخيام.
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