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تعازي ووفيات

ليلى شكيب عبد الملك

Lebanon 24
15-09-2022 | 23:11
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بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى ننعى المرحومة

ليلى شكيب عبد الملك

ارملة المرحوم عارف ابراهيم الأعور

والدتها المرحومة انيسة تلحوق

ابنها غالب زوجته رينيه متى وأولادهما مايا ورامي وجاد (في المهجر)

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ابنتها لينا زوجة القاضي نديم عبد الملك وولداهما عامر والمرحوم كريم

ابنتها نجوى زوجة جون سويني وابنها جورج الخولي (في المهجر)

اشقاؤها المرحوم حافظ

المرحوم بشير زوجته منى ابو رسلان وعائلتهما

انيس زوجته نهى الأعور وعائلتهما

كميل زوجته نبيلة العيد وعائلتهما

شقيقتاها عائلة المرحومة إنعام ارملة يوسف ذبيان

المرحومة اقبال ارملة جميل رشيد

شقيقا زوجها فؤاد ابراهيم الأعور وعائلته

عفيف ابراهيم الأعور وعائلته (في المهجر)

يصلى على جثمانها اليوم الجمعة ١٦ أيلول الساعة الثانية عشرة ظهراً في خلية بشير الأعور الاجتماعية في قرنايل.

تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة الثالثة بعد الظهر.

و نهار الأحد ١٨ منه في دار الطائفة الدرزية، فردان من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة عصراً.

نظراً للظروف الراهنة وتماشياً مع توجيهات مشيخة العقل ووزارة الصحة تقبل التعازي على الارقام التالية

غالب 001281 496 6345

انيس 03338442

نجوى001210 8231470

كميل 03873498

لينا 03 508225

الآسفون آل الأعور وآل عبد الملك وأنسباؤهم.
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