ليلى شكيب عبد الملك

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بالرضى والتسليم لمشيئته تعالى ننعى المرحومةليلى شكيب عبد الملكارملة المرحوم عارف ابراهيم الأعوروالدتها المرحومة انيسة تلحوقابنها غالب زوجته رينيه متى وأولادهما مايا ورامي وجاد (في المهجر)ابنتها لينا زوجة القاضي نديم عبد الملك وولداهما عامر والمرحوم كريمابنتها نجوى زوجة جون سويني وابنها جورج الخولي (في المهجر)اشقاؤها المرحوم حافظالمرحوم بشير زوجته منى ابو رسلان وعائلتهماانيس زوجته نهى الأعور وعائلتهماكميل زوجته نبيلة العيد وعائلتهماشقيقتاها عائلة المرحومة إنعام ارملة يوسف ذبيانالمرحومة اقبال ارملة جميل رشيدشقيقا زوجها فؤاد ابراهيم الأعور وعائلتهعفيف ابراهيم الأعور وعائلته (في المهجر)يصلى على جثمانها اليوم الجمعة ١٦ أيلول الساعة الثانية عشرة ظهراً في خلية بشير الأعور الاجتماعية في قرنايل.تقبل التعازي بعد الدفن لغاية الساعة الثالثة بعد الظهر.و نهار الأحد ١٨ منه في دار الطائفة الدرزية، فردان من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة عصراً.نظراً للظروف الراهنة وتماشياً مع توجيهات مشيخة العقل ووزارة الصحة تقبل التعازي على الارقام التاليةغالب 001281 496 6345انيس 03338442نجوى001210 8231470كميل 03873498لينا 03 508225الآسفون آل الأعور وآل عبد الملك وأنسباؤهم.