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تعازي ووفيات

أنجال نعمان قبطي

Lebanon 24
18-09-2022 | 22:42
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ولداها وديع نعيم زوجته جانيت لونا وأولادهما (في المهجر)

باتريك نعيم زوجته جيني أريستاكيس وأولادهما

إبنتها كارلا زوجة جورج عزيز عواضه وعائلتها

وعموم عائلات قبطي، نعيم، لونا، أريستاكيس، عواضه، فاخوري وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد الحزن فقيدتهم الغالية المرحومة
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أنجال نعمان قبطي

أرملة سامي وديع نعيم

المنتقلة الى رحمته تعالى يوم السبت 17 أيلول 2022.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين 19 منه في كنيسة مار يوحنا المعمدان، الأشرفية، ثم توارى في مدفن العائلة برأس النبع.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.

التعازي عبر الهاتف

باتريك 03/353044

كارلا 03/127374
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