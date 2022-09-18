أنجال نعمان قبطي

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ولداها وديع نعيم زوجته جانيت لونا وأولادهما (في المهجر)باتريك نعيم زوجته جيني أريستاكيس وأولادهماإبنتها كارلا زوجة جورج عزيز عواضه وعائلتهاوعموم عائلات قبطي، نعيم، لونا، أريستاكيس، عواضه، فاخوري وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون بمزيد الحزن فقيدتهم الغالية المرحومةأنجال نعمان قبطيأرملة سامي وديع نعيمالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم السبت 17 أيلول 2022.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الاثنين 19 منه في كنيسة مار يوحنا المعمدان، الأشرفية، ثم توارى في مدفن العائلة برأس النبع.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.التعازي عبر الهاتفباتريك 03/353044كارلا 03/127374