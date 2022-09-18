محمد ربيع محمد روح غندور

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تسليما بمشيئة الله تعالى وببالغ الأسى ننعى فقيدنا المأسوف عليهمحمد ربيع محمد روح غندوروالده المرحوم الدكتور محمد روح غندوروالدته المرحومة الحاجة ربيعه عبد الباسط فتح اللهزوجته المرحومه السا ماريا هنري كلير – الماابنه روح (روي) غندور زوجته نوال المهداديابنته نرفانا غندورشقيقه المرحوم محمد رهيف، حرمه مهى الكرديشقيقته رسيل زوجة سركيس شلهوبتقبل التعازي اليوم الاثنين وغدا الثلثاء ١٩ و٢٠ أيلول ٢٠٢٢ في قاعة خريجي الجامعة الامركية "Alumni” الوردية، من الثالثة بعد الظهر الى السابعة مساءً. للتعازيروي 0096597883835نرفانا 009613684125رسيل 009613897111