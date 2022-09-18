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تعازي ووفيات

محمد ربيع محمد روح غندور

Lebanon 24
18-09-2022 | 22:42
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تسليما بمشيئة الله تعالى وببالغ الأسى ننعى فقيدنا المأسوف عليه

محمد ربيع محمد روح غندور

والده المرحوم الدكتور محمد روح غندور

والدته المرحومة الحاجة ربيعه عبد الباسط فتح الله

زوجته المرحومه السا ماريا هنري كلير – الما
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ابنه روح (روي) غندور زوجته نوال المهدادي

ابنته نرفانا غندور

شقيقه المرحوم محمد رهيف، حرمه مهى الكردي

شقيقته رسيل زوجة سركيس شلهوب

تقبل التعازي اليوم الاثنين وغدا الثلثاء ١٩ و٢٠ أيلول ٢٠٢٢ في قاعة خريجي الجامعة الامركية "Alumni” الوردية، من الثالثة بعد الظهر الى السابعة مساءً. للتعازي

روي 0096597883835

نرفانا 009613684125

رسيل 009613897111
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