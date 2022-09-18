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تعازي ووفيات

برت فيكتو صالحاني

Lebanon 24
18-09-2022 | 22:43
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اولاد الفقيدة جوزيان زوجو الدكتور جوزف مخزومي وعائلتهما

ايلي زوجته ريما همام وعائلتهما

باتريسيا زوجة المهندس روبير فخري وعائلتهما

شقيقتاها اندريه الرملة المرحوم ايلي كنعان واولادها

منى ارملة المرحوم جوزف ابو شبل واولادها
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ينعون فقيدتهم الغالية المرحومة

برت فيكتو صالحاني

ارملة المرحوم ادوار يوسف قرداحي

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين 19 أيلول في كنيسة سيدة العطايا، الاشرافية، ثم توارى في مدفن العائلة في فيطرون.

تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا وغداً الثلثاء 20 منه من الساعة الثانية بعد الظهر ولغية السادسة مساءً في صالون الكنيسة.

للراغبين بتقديم التعازي هاتفياً بسبب الاوضاع الراهنة في البلاد الرجاء الاتصال يوم الاربعاء 21 منه على الارقام التالية

جوزيان 03/702528 ايلي 03/720299
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