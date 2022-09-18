برت فيكتو صالحاني

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اولاد الفقيدة جوزيان زوجو الدكتور جوزف مخزومي وعائلتهماايلي زوجته ريما همام وعائلتهماباتريسيا زوجة المهندس روبير فخري وعائلتهماشقيقتاها اندريه الرملة المرحوم ايلي كنعان واولادهامنى ارملة المرحوم جوزف ابو شبل واولادهاينعون فقيدتهم الغالية المرحومةبرت فيكتو صالحانيارملة المرحوم ادوار يوسف قرداحييحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين 19 أيلول في كنيسة سيدة العطايا، الاشرافية، ثم توارى في مدفن العائلة في فيطرون.تقبل التعازي قبل الدفن ابتداء من الساعة الثانية عشرة ظهرا وغداً الثلثاء 20 منه من الساعة الثانية بعد الظهر ولغية السادسة مساءً في صالون الكنيسة.للراغبين بتقديم التعازي هاتفياً بسبب الاوضاع الراهنة في البلاد الرجاء الاتصال يوم الاربعاء 21 منه على الارقام التاليةجوزيان 03/702528 ايلي 03/720299