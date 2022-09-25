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تعازي ووفيات

أليس (سعاد) خريستو نفاع

Lebanon 24
25-09-2022 | 22:42
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إبنا الفقيدة سليم زوجته اندريا نجار فحل وعائلته

روجيه زوجته ميراي بيروتي وعائلته

إبنتها جويل زوجة ايلي خطّار وعائلتها

شقيقاها الأب د. ميشال وعائلته

الياس وعائلته

سلفها اولاد المرحوم ميشال بسول وعائلاتهم
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ابنة حميها اولاد المرحومة ماري زوجة المرحوم شكري الصايغ وعائلاتهم

وعموم عائلات بسول، نفاع، نجار فحل، بيروتي، خطّار، كارون، سابا، تابت، السطل، الصايغ، فيزيس، ساران، دياب، باتي، العمّ، تويني وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المرحومة

أليس (سعاد) خريستو نفاع

أرملة المرحوم انطوان عزيز بسول

الراقدة على رجاء القيامة الجمعة 23 ايلول 2022 متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر غد الثلثاء 27 منه في كنيسة مار الياس، القنطاري.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً. والاربعاء 28 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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