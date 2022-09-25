أليس (سعاد) خريستو نفاع

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إبنا الفقيدة سليم زوجته اندريا نجار فحل وعائلتهروجيه زوجته ميراي بيروتي وعائلتهإبنتها جويل زوجة ايلي خطّار وعائلتهاشقيقاها الأب د. ميشال وعائلتهالياس وعائلتهسلفها اولاد المرحوم ميشال بسول وعائلاتهمابنة حميها اولاد المرحومة ماري زوجة المرحوم شكري الصايغ وعائلاتهموعموم عائلات بسول، نفاع، نجار فحل، بيروتي، خطّار، كارون، سابا، تابت، السطل، الصايغ، فيزيس، ساران، دياب، باتي، العمّ، تويني وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المرحومةأليس (سعاد) خريستو نفاعأرملة المرحوم انطوان عزيز بسولالراقدة على رجاء القيامة الجمعة 23 ايلول 2022 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة والنصف بعد ظهر غد الثلثاء 27 منه في كنيسة مار الياس، القنطاري.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً. والاربعاء 28 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.