الجامعة الأميركية في بيروت



كلية العلوم الزراعية والغذائية



أسرة الجامعة



ينعون بمزيد من الحزن والأسى



الدكتور أديب توفيق سعد



العميد الأسبق للكلية



ويتقدمون من أفراد عائلته وجميع محبيه بأحر التعازي.

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