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تعازي ووفيات

الدكتور أديب توفيق سعد

Lebanon 24
29-09-2022 | 22:52
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الجامعة الأميركية في بيروت

كلية العلوم الزراعية والغذائية

أسرة الجامعة

ينعون بمزيد من الحزن والأسى

الدكتور أديب توفيق سعد

العميد الأسبق للكلية

ويتقدمون من أفراد عائلته وجميع محبيه بأحر التعازي.
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