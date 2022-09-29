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تعازي ووفيات

مخلوف حدادين

Lebanon 24
29-09-2022 | 22:53
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رئيس مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فيليب خوري وأعضاء مجلس الأمناء

رئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري وأسرة الجامعة

 ينعون بمزيد من الحزن والأسى

البروفيسور

مخلوف حدادين
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ويتقدمون من جميع أفراد عائلته وزملائه وطلابه ومحبيه بأحر التعازي.
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