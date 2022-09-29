مخلوف حدادين

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رئيس مجلس أمناء الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فيليب خوري وأعضاء مجلس الأمناءرئيس الجامعة الأميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري وأسرة الجامعةينعون بمزيد من الحزن والأسىالبروفيسورمخلوف حدادينويتقدمون من جميع أفراد عائلته وزملائه وطلابه ومحبيه بأحر التعازي.