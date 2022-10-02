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تعازي ووفيات

شحادة سميح الحوراني

Lebanon 24
02-10-2022 | 23:24
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الراحل الى جوار الرب متمماً واجباته الدينية فقيد الشباب المأسوف على شبابه المرحوم

شحادة سميح الحوراني

(39 ربيعاً)

والده المرحوم سميح شحادة الحوراني عن (39 ربيعاً)

والدته المرحومة نرمين عبدالنور شماس
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شقيقاته ساندرا الحوراني وعائلتها

غريس الحوراني وعائلتها

سالي الحوراني وعائلتها

اعمامه نسيم الحوراني وعائلته

مجلي الحوراني وعائلته

عماته ناديا الحوراني

سميحة الحوراني

اخواله جورج وجاك شماس وعائلتهما (في المهجر)

خالاته ماري، لوسين، بهية، جورجيت، جوزفين وعائلاتهم (في المهجر)

وعموم عائلات الحوراني، شماس، كولي، صمصتلي، ابو شهلا، مخول، عون، برباري، طويل وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي.

تقام الصلاة لراحة نفسه الطاهرة اليوم الاثنين 3 تشرين الاول 2022 الساعة الثانية عشرة ظهراً في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس، جديدة مرجعيون حيث يوارى.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس، جديدة مرجعيون لغاية الساعة السادسة مساءً.

وغداً الثلثاء 4 منه في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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