نوران زهر الدين

Advertisement

ابنها نيكولا جيرماكيان زوجته مايا خوري واولادهما كيرا وكايااشقاؤها سوزان زهر الديننضال زهر الدين وعائلتهأيمن زهر الدين وعائلتهسلطان زهر الدينريما زهر الدين وعائلتهاوانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومةنوران زهر الدينيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد الثلثاء 4 تشرين الاول 2022 في كنيسة سيدة الملائكة، بدارو.تقبل التعازي غداً الثلثاء 4 منه ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة السابعة مساءً ويوم الاربعاء 5 منه ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً في صالون كنيسة سيدة الملائكة، بدارو.