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تعازي ووفيات

نوران زهر الدين

Lebanon 24
02-10-2022 | 23:25
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ابنها نيكولا جيرماكيان زوجته مايا خوري واولادهما  كيرا وكايا

اشقاؤها سوزان زهر الدين

نضال زهر الدين وعائلته

أيمن زهر الدين وعائلته

سلطان زهر الدين

ريما زهر الدين وعائلتها

وانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة
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نوران زهر الدين

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الحادية عشرة قبل ظهر غد الثلثاء 4 تشرين الاول 2022 في كنيسة سيدة الملائكة، بدارو.

تقبل التعازي غداً الثلثاء 4 منه ابتداءً من الساعة الرابعة عصراً ولغاية الساعة السابعة مساءً ويوم الاربعاء 5 منه ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً في صالون كنيسة سيدة الملائكة، بدارو.
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